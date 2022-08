Madryn | Sastre: “Jamás dejamos de hacer las gestiones y hoy tenemos los resultados a la vista”

El Intendente de Puerto Madryn hizo un balance de su primera gestión al frente del Municipio “Llegamos a todos los sectores, y trabajamos a destajo durante todo el año. Para eso nos eligieron”.

El intendente Gustavo Sastre atraviesa el último año y medio de su primera gestión al frente del Municipio de Madryn. Y si bien la misma ha sido catalogada positivamente por su dinámica, para el intendente eso jamás representará una sorpresa: “lo dijimos al principio de la gestión, y lo aclaré muchísimas veces a lo largo de estos meses. El funcionario que no esté a la altura y que no pueda dar el máximo para estar a disposición de los trabajos que hay que hacer, no puede formar parte de mi equipo. Recuerdo que así lo dijimos cuando iniciábamos la gestión allá por diciembre de 2019, y aún hoy lo seguimos manteniendo. Entiendo que no es fácil seguir el ritmo que le imprimimos a la gestión, pero si yo se lo exijo a mis funcionarios, es porque yo también lo hago. Así tiene que ser”, admitió, y recordó que “a nosotros nadie nos enseñó cómo administrarnos en una Pandemia, y lo hicimos. Jamás dejamos de hacer las gestiones y hoy tenemos los resultados a la vista. No solo por las obras que hemos logrado llevar adelante, sino también por las que están en ejecución. La gente tiene clarísimo lo que esta gestión hace todos los días por Puerto Madryn. Porque además nos lo hacen saber todo el tiempo. En la calle, en las puertas del municipio, en los barrios. Todos los sectores saben que hemos estado acompañando desde siempre, desde que iniciamos este camino, y lo seguiremos haciendo, porque es la forma que conocemos de hacer política”, explicó.

“Uno ya tiene en su naturaleza proceder de una u otra forma. Nosotros siempre priorizamos poder estar cara a cara con el vecino, y hablar. Yo siempre digo que el hecho de poder dialogar con la gente en cada lugar que visitamos, es un privilegio. Sin intermediarios, sin vueltas. Hablar de igual a igual como lo que somos: vecinos de esta ciudad”, agregó.

CRECIMIENTO

Gustavo cree firmemente que “al margen de todo el crecimiento que pudimos edificar para Madryn en estos dos años y medio de gestión, esta es una ciudad que no tiene techo, en muchísimos sentidos”.

Y explica en base a ello, que “desde lo tecnológico hemos atravesado muchísimas barreras, en lo industrial nuestra localidad puede convertirse en un Polo de excelencia. Y ni hablar de lo que queda resumido a obras en los barrios. Hemos llegado a todos los sectores, convencidos de que es la manera que debemos implementar. Y es cierto que la vara está alta, hoy en día las obras de pavimento que antes eran fundamentales, prácticamente no se mencionan, pero esta gestión también hizo mucho en esa materia, con calles que eran reclamos históricos como Fragata Hércules en zona norte, Estivariz desde la zona centro hasta el oeste, la firma de la obra de Circunvalación que incluye la calle Juan XXIII, solo por nombrar algunas. La ciudad no permite que nosotros bajemos el ritmo. Debemos acompañar con obras y respuestas ese crecimiento que mostró Madryn en los últimos 20 años”.

FUTURO

De cara a lo que viene, Sastre no cree que la gestión deba desviar la vista de los objetivos originales que se plantearon en el arranque, allá por 2019 “y mucho menos por cuestiones electorales. La verdad es que hoy, las elecciones de 2023 no están en nuestro radar. Sería irrespetuoso para con los vecinos, si empezara hoy una campaña proselitista, cuando aún resta un año y medio de gestión. Las gestiones duran cuatro años, y no dos años y medio. Y lamentablemente ahora, cuando se acerca la época de campaña, empiezan a aparecer en escena esos personajes que están tres años callados la boca, y salen a hablar un par de meses para ver si pueden ganar una elección. No pudieron, bueno, se vuelven a quedar en la casa tres años, y cuando falta un año para las elecciones, van otra vez a buscar los micrófonos. Estamos acostumbrados. El que trabaja en política sabe que es así, que hay que lidiar con estas cuestiones. Para nosotros no es así. La gestión dura cuatro años, y vamos a trabajar durante los cuatro años. Después se verá cuál es la mejor alternativa para seguir sosteniendo el crecimiento de Madryn”, admitió el Intendente.

Sobre este último tema, lamentó “el oportunismo de algunos y algunas, para hablar de esta ciudad y de todo lo que se ha hecho” aunque aclaró que “nuestro Municipio siempre tuvo las puertas abiertas para todos, sean del partido que sean, siempre que vengan a sumar. Cuando alguien surge de la oposición para pelear una intendencia, y la única propuesta visible es criticar a los que están, ya dejan en claro el poco conocimiento que manejan. En lugar de decir ‘yo puedo dar esto’, o ‘vengo a ofrecer esto’, prefieren el ‘lo que hacen está mal’, sin demasiados argumentos. Política fácil, le dicen. Nosotros estamos para seguir gestionando y para que todos los sectores de Madryn se vean beneficiados. Ese fue el objetivo cuando arrancamos, y no va a cambiar hasta diciembre de 2023”, cerró.