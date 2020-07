Madryn | Sastre muy enojado con Arcioni “Al Gobernador no lo voy a llamar más”

El intendente Gustavo Sastre recibió un petitorio de organizaciones sociales como Somos Barrios de Pie, el Frente Popular Darío Santillán y el Movimiento Evita en el que reclaman al gobernador ser incluidos en diversos planes de trabajo y el propio jefe comunal criticó duramente a Mariano Arcioni:



“La verdad que hay cuestiones que realmente cansan porque no tienen respuestas desde Provincia y siempre terminan siendo atendidos por el Municipio. El fin de semana lo dije y hoy lo vuelvo a resaltar, creo que todos tenemos que hacernos cargo de la labor que nos ha dado la ciudadanía y no hacer la vista gorda cuando tenemos que atender a los vecinos”.

Sastre remarcó, siempre apuntando al gobierno provincial, que “se toman compromisos, no se cumplen, pero quizás es como se dijo ayer, que hay otros sectores que saben hacer política mejor que nosotros y estaría bueno que vengan y que la empiecen a practicar ante los vecinos que no se los atiende”.

Al consultarle si hay alguna cuestión en particular hacia Puerto Madryn desde Provincia, el intendente dijo: “La verdad que no lo sé, pero si fuese así y quieren dejar a Puerto Madryn de lado, que lo digan de frente. Acá se trabajó mucho para muchas personas que ocupan cargos importantes” y agregó que “hay que salir un poco a la calle para darse cuenta quién está haciendo bien las cosas. La cara se pone siempre, cuando se busca al vecino para que acompañe y cuando el vecino tiene necesidades también”.

Hace unos días atrás, Gustavo Sastre había declarado públicamente que el gobernador Arcioni no le atendía el teléfono y ayer manifestó, no solo que no tuvo ninguna respuesta, sino que “no voy a llamar más. Una persona a la que se le hace una, dos, tres, cuatro llamadas, se le manda mensajes y no responde, es porque no quiere hablar, entonces hay que ser inteligente y saber hasta dónde insistir”.

Por último, respecto a la llegada de Javier Touriñán al gabinete chubutense, el intendente de Puerto Madryn se mostró esperanzado: “Es un gran compañero, no tengo dudas que entiende mucho de política y esperemos que pueda hacer el trabajo y que no sea un funcionario más que pase”.