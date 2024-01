Madryn | Sastre se reunió Iturrioz

El Intendente recibió al ministro de seguridad de la provincia y el Jefe de la Policía.

Uno de los motivos del encuentro fue poder dialogar sobre la formación de los agentes en la ciudad y la posibilidad de realizar las gestiones correspondientes en cada localidad de Chubut, en el marco de la creación de la nueva Dirección de Capacitación y Formación Policial de la cual dependen todos los Centros de Formación que hay hoy en la Provincia.

“La realidad es que hemos mantenido una reunión que servirá muchísimo para el futuro accionar conjunto. Sabemos que el Ministro Iturrioz está acompañando a los jefes de las dependencias y también al titular de la cúpula policial en la Provincia, en estos encuentros en distintas localidades, y creemos que es la mejor manera. Hay que estar encima de los asuntos con responsabilidad y compromiso, para obtener los mejores resultados, además obviamente de la conformación de los equipos de trabajo con personal a la altura”, destacó el Intendente.

Junto a Gustavo Sastre estuvo el Viceintendente Martín Ebene, y el Subsecretario de Prevención y Protección Ciudadana del Municipio, Luis Báez.

También, durante el encuentro, se abordaron temas inherentes a la temporada de verano, lapso donde la ciudad, la región y la provincia en general reciben la llegada de miles de turistas, incrementando el movimiento y el tránsito tanto en la zona céntrica de la ciudad, como así también en todo el frente costero, en lo que respecta particularmente a Madryn.

“La realidad es que a nosotros nos gusta trabajar así. Somos de la política de sentarnos en una mesa todos los que tenemos poder de decisión sobre algún tema en particular, mirarnos a la cara y hablar de frente. Decir las cosas que están bien y las que están mal. Y entre todos trabajar para mejorar lo que haya que mejorar. Eso es lo que mejor sabemos hacer y siempre que el diálogo siga siendo nuestra principal herramienta, lograremos muchísimos mejores resultados”, admitió el Intendente.

Además, Sastre no descartó la posibilidad de poder realizar alguna gestión conjunta con el Ministro Iturrioz ante las carteras de seguridad de Nación, y cerró diciendo que “para mejorar nuestras fuerzas de seguridad y trabajar por la integridad de los vecinos, no hacen falta banderas políticas. Hace falta predisposición, compromiso y seriedad. No tengo dudas de que podemos hacer un gran trabajo juntos”.