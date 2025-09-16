Maduro aseguró que EE.UU prepara una agresión de «carácter militar» contra Venezuela

Washington acusa a Maduro de nexos con el narcotráfico y ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por la captura del mandatario.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, alertó este lunes que Estados Unidos prepara una «agresión» de «carácter militar» contra su país, y aseguró que su gobierno está habilitado por «leyes internacionales» para enfrentarla.

Donald Trump desplegó en las últimas semanas ocho buques en aguas del Caribe sur en un operativo antinarcóticos. Washington acusa a Maduro de nexos con el narcotráfico y ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por la captura del mandatario.

«Hay una agresión en camino, de carácter militar, y Venezuela está facultada por las leyes internacionales para hacerle frente», indicó el mandatario venezolano sobre el despliegue de barcos estadounidenses en el Caribe.

En una rueda de prensa con medios internacionales, Maduro dijo además que este despliegue militar echó por tierra las vías de comunicación con Estados Unidos.

«Hoy puedo anunciar que las comunicaciones con el gobierno de Estados Unidos están deshechas, por ellos, con sus amenazas de bombas, (…) así que pasaron de una etapa de relaciones maltrechas de comunicación, a deshechas», dijo.

Sin embargo, matizó que las comunicaciones «no están en cero». Se mantiene apenas «un hilo básico» con el embajador John T. McNamara, basado en Bogotá, indicó.

Sin relaciones diplomáticas desde 2019, Estados Unidos y Venezuela retomaron acercamientos mediante delegados para tratar temas como el canje de prisioneros y la deportación de migrantes venezolanos.

El mandatario venezolano se refirió además al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, como «el señor de la muerte y la guerra».

Este lunes, en una entrevista con Fox News previa a las declaraciones de Maduro, Rubio señaló que el mandatario venezolano «plantea una amenaza directa a la seguridad nacional» de Estados Unidos a raíz del tráfico de drogas del cual le acusa Washington.

Rubio había señalado la semana pasada a Maduro de ser un «fugitivo de la justicia estadounidense» a propósito de la recompensa que ofrece Estados Unidos por su captura.

Estados Unidos acusa a Maduro de encabezar el «Cartel de los Soles». El gobernante niega toda vinculación con el tráfico de drogas.

Washington, en tanto, justifica la presencia de buques de guerra en el Caribe por la lucha antinarcóticos.

La semana pasada el presidente venezolano ordenó el despliegue de al menos 25.000 efectivos de la Fuerza Armada en estados fronterizos con Colombia y la zona del Caribe.

Maduro también llamó al alistamiento de civiles en la Milicia Bolivariana, un cuerpo castrense compuesto por ciudadanos, ante una eventual invasión estadounidense.

El fin de semana, el gobierno venezolano denunció que militares estadounidenses que forman parte de la tripulación del destructor de la armada «USS Jason Dunham» retuvieron por ocho horas a un buque atunero que navegaba en aguas del Caribe venezolano.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, también aseguró que Estados Unidos triplicó en agosto el despliegue de aviones espía «contra» Venezuela.

Fuente: AFP.