Maradona a Nalbandian: “¿No me ponés like pero ves el pescado y te hacés el amigo?”

Divertido cruce entre dos ídolos argentinos: Diego compartió una imagen de su almuerzo dominguero y el ex tenista, con quien tiene una estrecha amistad, le pidió “comer uno de esos ni bien se termine esto”.



Diego Maradona cumple con el confinamiento obligatorio en resguardo de la pandemia y volvió a usar sus redes sociales para comunicarse. Lo hizo con la imagen de un amplio pescado a la pizza, en la previa del almuerzo dominguero, que incluyó carnes. No es la primera vez que Diego difunde una imagen con comida de mar.

«Les deseo un buen domingo a todos, en especial a los argentinos. Gracias por los saludos y comentarios. Yo estoy muy bien, pidiéndole a Dios que se termine cuanto antes esta pandemia. Un abrazo a todos», escribió el Diez, técnico de Gimnasia, en su Instagram. La imagen que difundió es en su casa de Bella Vista, donde pasa la cuarentena.

Pero claro que semejante postal no pasó desapercibida. En este caso, quien le respondió fue David Nalbandian, con quien Maradona tiene un estrecho vínculo. «Apenas se levante esto y tenemos que comer uno de esos. Crack», le escribió el ex tenista argentino. Y la respuesta de Diego tardó sólo tres minutos en llegar: «Nunca me pones like, ¿pero ves el pescado y te hacés el amigo?».