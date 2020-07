Marcela Tinayre sobre Mirtha Legrand: “Siente que se le está yendo la vida”

Marcela Tinayre habló el viernes desde su programa «Las rubias» por Kzo de cómo se encuentra en esta cuarentena su madre, Mirtha Legrand.

La diva que debió dejar sus almuerzos en marzo, ni bien había comenzado su temporada 2020, es acompañada a diario por su hija Marcela y durante los últimos cuatro meses fue reemplazada por su nieta Juanita.

La conductora vivió la pérdida reciente de su hermana Silvia, «Goldy», a los 93 años, el pasado 1 de mayo.

«Esto para mí es la terapia, prepararme para el programa. Realmente no me disgusta, no me molesta nada, casi que me gusta. Es un momento de silencio», dijo Marcela a nivel personal cómo lleva estos días en su programa «La Rubias».

«Mamá está bien. Está aburrida. Y siente, como todas las personas grandes, que se le está yendo la vida”, indicó.

«Es doblemente difícil su cuarentena por su hermana gemela, no tiene capacidad de distraerse salvo la tele o la radio. Es bravo».

A su vez, explicó la situación que viven miles de personas en cuarentena: «Cada día que no pueden hacer sus cosas o que no pueden salir a ningún lugar».

Por último reveló que su madre sabe todo lo que pasa en la radio y en la televisión. “Yo a veces le dijo: ‘Mamá, hoy es viernes. ¿Qué tenemos para ver?’ Y ella empieza: ‘A tal hora tal cosa, a tal hora tal otra’.