Marcelo Gallardo anunció que deja River

Marcelo Gallardo, el director técnico más ganador de la historia de River, anunció este jueves el final de su exitoso ciclo de ocho años y medio en el club, al término de la participación en la Liga Profesional.

“Voy a ser breve. Vengo a hacer un anuncio claramente. Anoche les comuniqué que es mi final de contrato. Termina en diciembre y ya no seguiré en el club. Es una de las decisiones más difíciles y sentidas”, dijo el «Muñeco», con su voz quebrada.

“Le quiero decir gracias a las personas que me acompañaron durante estos 8 años. A todo mi cuerpo técnico, a la gente que ha trabajado conmigo y que me ha empujado a tener fuerzas para seguir en una vorágine permanente de muchísimo esfuerzo”, añadió.

El «Muñeco», de 46 años, quien asumió el cargo en junio de 2014, tendrá su último partido en el Monumental cuando el equipo reciba a Rosario Central y el final de ciclo una semana después ante Racing en Avellaneda, antes del vencimiento de su contrato el 31 de diciembre próximo.

«Todo tiene un final, es el momento de terminar de cerrar un ciclo muy valioso, muy hermoso. Quiero agradecerle al hincha por cada pequeño homenaje al ingresar a un campo de juego, que será imborrable para mí. Ha sido una historia hermosísima», confesó con su voz semi quebrada.

«Más allá de la tristeza, tengo una paz interna muy sentida que me hace estar bien conmigo mismo. El camino recorrido en todos estos años me hacen sentir mucho orgullo. Esa es la palabra que quiero destacar. Hemos vivido muchísimas cosas a lo largo de todos estos años, hermosas y otras no tanto que hacen a la esencia de un grupo que siempre miró hacia adelante, no claudicó nunca y acompañó con esfuerzo y sacrificio», destacó el entrenador sobre su ciclo.

Gallardo convocó hoy de urgencia a una conferencia de prensa en el estadio Monumental, en la que estuvo acompañado del presidente Jorge Brito, el vicepresidente primero Matías Patanian y el secretario técnico Enzo Francescoli.

El «Muñeco» deja River con una impresionante estadística de 14 títulos como entrenador, entre ellos la histórica Copa Libertadores 2018 que le ganó a Boca en la final disputada en el estadio de Real Madrid.

Con 22 conquistas en su etapa de jugador y DT, igualó a la leyenda de Ángel Labruna como la figura riverplatense más ganadora de la historia.

«Voy a terminar mi vínculo contractual como corresponde, como debe ser, y es muy posible que el domingo tenga mi último partido en el Monumental. Les digo gracias por todo el afecto que me brindaron. Ha sido una historia hermosísima», concluyó el Muñeco.