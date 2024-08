Marcos Acuña y la camiseta 24

El campeón del mundo eligió la camiseta 24 para disputar con River Plate esta segunda mitad del año.



El lateral izquierdo Marcos Acuña utilizará el número 24 en su camiseta para disputar con River Plate esta segunda mitad del año.

Un dorsal especial para el hincha del «Millonario». Puesto que, fue utilizada por uno de los últimos ídolos que tuvo la institución de Núñez, Enzo Pérez.

A nivel histórico, posee un legado muy importante para el equipo de la banda roja; con grandes futbolistas que lo vistieron, como lo son el paraguayo Nelson Cuevas (del 2001 hasta el 2003), Luis González (en 2003) y Gonzalo Montiel (en 2016).

Acuña llegó a River esta semana procedente del Sevilla como una de las grandes incorporaciones del equipo al que volvió el DT Marcelo Gallardo, considerado el más ganador de su historia.

Además del ex Racing, a River también se incorporan los ex Independiente Fabricio Bustos y Maximiliano Meza, y el ex San Lorenzo Adam Bareiro.

Víctor Blanco opinó sobre la llegada de Acuña a River Plate

Blanco dijo: “Nosotros hablamos con él (Marcos Acuña) a principio de año…La idea de él era seguir un par de años más en Europa. Hay que ver las virtudes del que lo contrató. Gallardo lo llamó, lo convenció, y seguramente por eso habrá tomado la decisión“.

El referente de la institución deportiva de Zona Sur cerró su declaración con un análisis sobre la diferencia futbolística que hay entre Racing y River.

El conjunto de Núñez “está jugando la Libertadores”, mientras que el conjunto de la calle Alsina se encuentra disputando la Copa Sudamericana. Un aspecto que, según el directivo, atrajo al futbolista argentino.