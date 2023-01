Martin Kove admitió que su papel en “Cobra Kai” le ocasionó dificultades en su vida personal

El actor contó que terminaba de filmar y la caracterización del personaje seguía estando en su mente.



En una entrevista con The Wrap, Martin Kove admitió que la caracterización seguía estando en su mente a pesar de que él abandonaba el set de grabación. Esto ocasionó grandes dificultades en su vida personal, sobre todo en lo referente a las relaciones amorosas y familiares.

“Mucho de John Kreese ha caído en mi personalidad que, desafortunadamente, algo de eso me ha causado problemas. Porque se sienta dentro de Marty Kove hasta que somos relevados de la serie, y luego se va”, dijo Kove. “Pero este año hemos hecho dos temporadas, por lo que John Kreese ha estado allí durante seis meses de mi vida en 2021. Y es un tipo duro”.

“Cae en otras cosas que estás haciendo en tu vida. Y tienes que tener cuidado”, agregó. “Es innato. No es algo que puedas controlar, ¿sabes?”.

Asimismo, el actor de “Cobra Kai” comentó: “Déjame decirte: en una relación, es muy difícil. He tenido varias relaciones tumultuosas diferentes, la misma relación, pero muy tumultuosa. Honestamente, creo que mucho tiene que ver con los valores de John Kreese. Y crees que los superarás porque eres Martin Kove, no eres John Kreese, no eres el personaje, pero todavía están ahí muy sutilmente. Todavía están allí. Son una fuerza impulsora. Porque es un ganador. Y eres un actor, quieres ser un ganador”.