Mataron a un joven de 17 años en Comodoro para robarle el celular

Lo apuñalaron la mañana del martes a pocos metros de la escuela Ceferino. Habría un testigo clave para determinar lo ocurrido.

Un grave y violento hecho de sangre conmovió a Comodoro Rivadavia en las primeras horas de esta jornada. Un menor de diecisiete años falleció tras sufrir un ataque con arma blanca durante un robo.

Pudo saberse que la víctima dirigía a su escuela antes de las 7 de la mañana. Cursaba el secundario en la Escuela de Magisterio 711 que, al conocerse la noticia, decidió suspender la totalidad de sus actividades.

El menor fue atacado mientras aguardaba el colectivo para dirigirse a su escuela y en estas circunstancias, habría sido abordado por otra persona que del mismo modo, se encontraba en la garita. Tras el requerimiento de su celular y la negativa de éste en entregárselo, se habría desencadenado el ataque fatal. El autor del mismo, no sería conocido de la víctima y actuó con absoluta impunidad, a cara descubierta y ante la presencia de numerosos testigos.

Pudo establecerse que un automovilista particular fue quien decidió trasladar el jóven malherido hasta la Clínica del Valle donde a pesar de los esfuerzos, el mismo perdió la vida debido a las lesiones sufridas.

La Brigada de Investigaciones trabajó en la búsqueda de elementos que permitan determinar las circunstancias del hecho. Habría un testigo clave para determinar lo ocurrido en una transitada zona del barrio Ceferino Namuncurá, en cercanías de la Escuela Ceferino y sobre una garita de transporte situada en el exterior de este establecimiento educativo que es parte de la obra salesiana del padre Juan Corti.

“Se encontraba una pareja de jóvenes esperando el colectivo. A uno de ellos le habrían sustraído una pertenencia y a raíz de eso, el masculino termina herido con un arma blanca y es trasladado a la Clínica del Valle donde se produjo el deceso del mismo”, explicó el fiscal Marcelo Crettón a cargo de las primeras intervenciones.

El fiscal confirmó la búsqueda de más testigos presenciales como el chequeo de las cámaras de seguridad instaladas en la zona. “Quienes puedan aportar algún dato pueden acercarse a la División Policía de Investigaciones o la Seccional Cuarta, que jurisdiccional es la que interviene”, aclaró. “A partir de la garita es que se produce el supuesto incidente que tratamos de establecer. Y la presencia de cámaras pueden ayudar”, sostuvo Crettón.

Preocupación de vecinos y comerciantes

Vecinos y comerciantes de la zona expresaron su preocupación por los hechos de inseguridad que se producen en la zona. Manifestaron que los robos son frecuentes y que inclusive, sucedieron numerosos ataques a taxis y remises.

“Uno siempre está alerta. Tengo cámaras instaladas pero si te va a pasar algo, te va a pasar con o sin cámara. Cuando llegué al lugar, me advirtieron que es un lugar difícil y aunque en lo personal no sufrí ninguna situación, uno siempre trata de estar alerta. No se sabe cuándo van a pasar las cosas”, expresó Nelson, un comerciante de la zona.

“Hace tres meses que trabajo y uno ve pasar de todo. Estamos tranquilos pero éste hecho, nos sorprendió. Pasa en todos lados y sobre todo en Comodoro, ésta zona es muy jodida. La policía siempre pasa, pasan muy seguido caminando o en patrulleros”, reconoció el comerciante.