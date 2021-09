Mensaje de Alberto a Cristina: «Ella me conoce, con presiones no me van a obligar»

El Presidente habló con el diario Página12 y realizó una serie de definiciones.

Sigue la tensión en el gobierno, tras la renuncia de los funcionarios que responden a Cristina Kirchner, encabezados por el ministro del Interior, Wado de Pedro.

Ahora, el Presidente Alberto Fernández habló con el diario Página12 y realizó una serie de definiciones. “Con presiones no me van a obligar”. En este contexto, el Presidente tuvo una charla en off con un periodista y dio definiciones sobre la crisis en el Gobierno.

Alberto remarcó: “Ella me conoce, sabe que por las buenas a mí me sacan cualquier cosa. Con presiones, no me van a obligar”.

“¿Por qué no me llamó a mí?”, habría reprochado Alberto Fernández a su allegados, en un clima de alto enfrentamiento dentro del Frente de Todos, según informa Página12.

Fernández calificó a los amagues de renuncia de los funcionarios kirchneristas como «una estudiantina», y evaluó: «Aceleraron en el barro y, claro, quedaron empantanados».

«Me llamaron todos los gobernadores. Me decían que les aceptara las renuncias, que los sacara», reveló el jefe de Estado, que mostró su enojo por la jugada que organizaron los funcionarios cercanos a la vicepresidenta de manera coordinada.