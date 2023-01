“Mi Pobre Angelito” hoy tiene 42 años

De ser el niño más rico y famoso del mundo pasó al tormento de las adicciones y las amistades peligrosas. Ahora logró encarrilarse y acaba de comprar una mansión.

Pocos son los que nunca vieron Mi Pobre Angelito, la película que es protagonizada por Macaulay Culkin, en la piel de Kevin McCallister, y que se emite hasta el hartazgo cada Navidad desde su estreno en 1990. Muchos también conocen la desfavorable evolución de Culkin, que se hizo millonario de chico, abandonó su carrera a los 14 años a causa de la presión de sus padres y tuvo graves problemas de adicción a las drogas.

Varias fotos que se viralizaron en las redes sociales de cuando era adolescente incluso causaron preocupación: vestimenta desaliñada, un rostro con huesos prominentes y una imagen general que denotaba el doble de su edad.

Sin embargo, sólo algunos saben qué es de la vida de quien supo ser el niño más famoso y rico del mundo. Lo cierto es que logró encarrilarse y ahora, con 42 años recién cumplidos, está enfocado plenamente en su familia: está comprometido con su pareja, Brenda Song, y juntos tienen una hija de 16 meses llamada Dakota. Se mantiene alejado de los medios de comunicación, apenas hace trabajos esporádicos y luce una imagen mucho más madura.

Macaulay Culkin y Brenda Song se conocieron durante el rodaje de la película Changeland, en Tailandia, poco después de que ella terminara su romance con Trace Cyrus, el hermano mayor de la reconocida cantante Miley Cyrus.

Por su parte, la última pareja conocida del actor había sido Mila Kunis, con quien había salido durante ocho años hasta 2011. Antes, se había casado con la actriz Rachel Miner en 1998, pero se divorció dos años más tarde.

En enero de 2022, tras casi cinco años compartiendo sus vidas, Culkin y Song decidieron comprometerse. El rumor transcendió el 24 de enero, cuando la artista de 34 años, recordada por sus producciones infantiles en Disney Channel, fue fotografiada con un anillo de diamantes en su mano izquierda, mientras paseaba por Beverly Hills, en California. Dos días después, una fuente cercana a la pareja confirmó el compromiso a la revista People.

De esa manera, ambos dan otro importante paso en su relación, luego de haber tenido en abril de 2021 una hija llamada Dakota, cuyo nombre rinde homenaje a la difunta hermana de Culkin, que murió en 2008, a sus 29 años, tras ser atropellada por un auto.

A mediados de agosto, Culkin y Song compraron una inmensa mansión en Toluca Lake, California. En total, pagaron 8 millones de dólares por la propiedad que fue construida por el arquitecto Paul Williams y que pertenecía al reconocido actor Kiefer Sutherland. Él también tiene dos vivienda lujosas en Nueva York y en París, dos de sus ciudades preferidas en todo el mundo.

Macaulay Culkin: de estar en la cima a tocar fondo

Nacido el 26 de agosto de 1980 en Manhattan, Culkin se convirtió con solo 10 años en el primer niño en cobrar un millón de dólares por una película. Desde entonces, su carrera fue en ascenso. Llegó a grabar diez filmes en apenas cuatro años, presionado por su padre y también representante, Kit, que había fracasado en su sueño de ser actor. “Todo lo que él intentó conseguir en su vida yo lo conseguí antes de tener diez años”, contó Macaulay años después.

Además, contó el abuso psicológico que sufrió durante su infancia: “Yo le pedía un descanso, quería irme de vacaciones por primera vez en mi vida, y él no dejaba de firmar contratos para más películas. Nadie me escuchaba. Mi padre tenía una cama tamaño gigante y una televisión enorme y a mí me hacía dormir con mi hermano en el sofá”.

Con apenas 14 años, decidió ponerle un freno a la situación: abandonó su carrera actoral, se emancipó de su padre y no volvió a hablarle, se compró un departamento y comenzó a derrochar la fortuna que había generado. A los 17 años se casó con Rachel Miner, aunque se divorciaron dos años más tarde. En 2004, fue noticia por ser arrestado en Oklahoma por posesión de drogas.

En ese entonces, también generó polémica su amistad con Michael Jackson, 22 años mayor que él. “Nadie de mi entorno tenía idea de lo que estaba pasando y él había pasado por la misma situación y solo quería asegurarse de que yo no estuviera solo”, contó en el podcast Inside of you.

Incluso testificó a favor del cantante en el juicio por abuso a menores, del que el rey del pop quedó absuelto. Según publicó The Wasington Post, contó ante la Justicia que varias veces había compartido la cama con Michael Jackson y que nunca lo había hecho sentirse incómodo.

De esa relación le quedó ser el padrino de los tres hijos del artista, fallecido en 2009. Su favorita es Paris Jackson, en quien invierte tiempo y dinero cada vez que puede.