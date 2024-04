Milei dejará de viajar en vuelos comerciales y volverá a usar aviones de la flota oficial

“No hay plata, pero hay que cuidar al Presidente” afirmó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.



La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, manifestó en las últimas horas su preocupación por la protección del presidente Javier Milei, sobre todo por sus traslados al exterior en vuelos comerciales y en el marco de la crisis que se vive a nivel internacional, por el último atentado de Irán a Israel. Además, explicó las diferentes alertas de seguridad que rigen en algunos puntos claves del país.

“No hay plata, pero hay que cuidar al Presidente. Es un tema que no lo hemos discutido todavía, pero no me parece que no sea un tema a poner sobre la mesa. Hay que considerar que la Argentina está en una etapa de austeridad, pero también tenemos que cuidar al Presidente”, aseguró la funcionaria nacional en diálogo con el periodista Eduardo Feinmann en LN+.

En ese sentido, Bullrich reconoció que una eventual modificación en la rutina de utilizar vuelos comerciales para los traslados del mandatario argentino es un tema que no se ha tratado aún. “No se ha discutido, no quisiera dar una definición sin haberlo hablado. Pero no es lo mismo un avión de línea donde hay un montón de personas, de equipajes, de situaciones que se pueden dar, a un avión controlado totalmente por nosotros, por la seguridad presidencial, por la Casa Militar, por los pilotos de la fuerza aérea, no es lo mismo”.