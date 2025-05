Milei en el acto de Adorni: «Los amarillos fracasados pelean el cuarto lugar»

El Presidente encabezó el evento en Recoleta, acompañado por todo el gabinete.

A cuatro días de las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, el presidente Javier Milei encabezó este miércoles el acto de cierre de campaña de Manuel Adorni, su vocero y candidato a legislador porteño. Durante su intervención, lanzó duras críticas tanto contra el PRO como contra el kirchnerismo.

«Es una verdadera alegría volver ante las almas libres, las que no se dejaron doblegar por el partido del Estado. Del mismo modo que cerramos el primer acto cuando arrancamos con nuestra épica en Plaza Holanda, hoy recitamos la definición de liberalismo de nuestro máximo prócer de las ideas de la libertad, Alberto Benegas Lynch hijo, que dice que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión y en defensa de la vida, la libertad y la propiedad», expresó Javier Milei en el comienzo de su discurso.

Y continuó: «Pensar que decían que no íbamos a formar partido, que no íbamos a poder pasar las PASO y terminamos siendo la tercera fuerza. Frente al mal, no hay que arrugar y hay que combatirlo con más fuerza y eso es lo que estamos haciendo».

Después de repasar los principales hitos de su gestión al frente del Ejecutivo nacional como la disminución de la inflación y la caída en la cantidad de piquetes, Milei arremetió con dureza contra sus principales adversarios políticos.

«Los fracasados amarillos están peleando el cuarto lugar», lanzó Milei en referencia al PRO. En cuanto a Leandro Santoro, primer candidato de Unión por la Patria, el presidente lo apodó «Sanvaca» y afirmó, fiel a su estilo provocador, que «vive de la teta del Estado».

«Queda mucho por hacer, sacar un tercio de los argentinos de la pobreza, infinidad de reformas estructurales. Pero del otro lado están los orcos que quieren arruinar este esfuerzo, y no los vamos a dejar, vamos a ratificar el cambio en las urnas. Les pido que vayan a fiscalizar, que cuiden los votos, no dejen a los delincuentes apropiarse del Estado por una vía ilegítima. Les pido que lo apoyen a Manuel, porque Adorni es Milei», concluyó.

Entre los presentes en el acto estuvieron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y todos los ministros: Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Mario Lugones (Salud), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Luis Caputo (Economía).