Mundial Qatar 2022: los partidos y horarios para hoy

En la tercera fecha de los Grupos C y D, se cierran los pasajes para octavos de final. Una jornada decisiva para la Selección

Este miércoles se definen los Grupos C y D del Mundial Qatar 2022 y los cruces de octavos de final. El primer par de partidos se jugará a las 12, en tanto desde las 16 se sellará la suerte del equipo de Lionel Scaloni.

Túnez vs. Francia. En el estadio Ciudad de la Educación, de la ciudad de Rayán, los europeos ya clasificados y con el primer puesto prácticamente asegurado, aprovecharán la oportunidad para darle descanso a sus figuras y probar con suplentes. En tanto los africanos intentarán dar el golpe. Con solo un punto tendrán que ganar y esperar que Australia y Dinamarca empaten. El partido contará con el arbitraje del mexicano César Ramos.

Australia vs. Dinamarca. En el Estadio Al Janoub, se jugarán una final que promete ser un gran partido. El que gane clasifica. Goleado en el debut ante Francia y venciendo a Túnez en su segundo partido, los oceánicos podrían especular con el empate para avanzar a octavos, siempre y cuando en el otro duelo los africanos no den el golpe. Dinamarca tendrá que demostrar todo lo que se esperaba de este equipo en la previa.

Argentina vs. Polonia. En el estadio 974, Argentina buscará un triunfo que lo deposite en los octavos de final, después de aquel traspié en el arranque ante Arabia Saudita y el buen triunfo ante México en la segunda fecha. Scaloni realizaría tres cambios con los ingresos de Molina, Romero y Paredes. Polonia por su parte apelará a su férrea defensa y su poderío ofensivo para un contrataque con Robert Lewandowski.

Arabia Saudita vs. México. En el otro duelo de la zona, los saudíes y los mexicanos también pelearán por el pasaje a octavos. En el imponente estadio Lusail, los asiáticos pelearán por un triunfo que les asegure el paso a la próxima ronda. El empate los obligará a sacar la calculadora. México por su parte, tiene que ganar y esperar que Argentina derrote a Polonia. Un grupo abierto en el que todo puede suceder.