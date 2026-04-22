Newell’s pone a la venta las camisetas usadas en la victoria ante Unión

El club rosarino ofrece a sus socios la venta de nueve camisetas usadas.

Newell’s puso en marcha una iniciativa dirigida a sus socios e hinchas tras la victoria 3-2 frente a Unión de Santa Fe como visitante, al ofrecer en venta las camisetas utilizadas por los jugadores en ese encuentro disputado en el estadio 15 de Abril.

El equipo conducido por Frank Darío Kudelka logró un triunfo que aportó alivio en la tabla y le permitió alejarse de la zona comprometida en la lucha por la permanencia. En ese contexto, la dirigencia del club rosarino decidió capitalizar el momento con una propuesta inédita.

Bajo la consigna “Las camisetas del triunfo pueden ser tuyas”, Newell’s Old Boys abrió la inscripción para adquirir nueve casacas correspondientes a futbolistas que participaron del partido. Entre ellas se encuentran las de Josué Reinatti, Jerónimo Russo, Luca Reggiardo, Walter Mazzantti, Facundo Guch, Jerónimo Gómez Mattar, Rodrigo Herrera, Francisco Scarpeccio y Armando Méndez.

Desde la institución informaron que cada camiseta tiene un valor de 250.000 pesos y que el proceso de compra requiere completar un formulario previo. La asignación se realizará por orden de inscripción y, una vez confirmada la disponibilidad, los interesados deberán abonar dentro de las 24 horas mediante transferencia bancaria. El retiro se efectuará en la oficina de socios, con DNI, dentro de las 48 horas posteriores, según supo la Agencia Noticias Argentinas.__IP__

En paralelo, el club anunció un sorteo exclusivo para socios con la cuota al día. El premio será la camiseta utilizada por Juan Ignacio Ramírez, autor del tercer gol en Santa Fe. El ganador se dará a conocer el 23 de abril. La propuesta apunta a fortalecer el vínculo con los socios y a generar ingresos en un contexto económico complejo, en el que la institución busca reducir sus deudas.