Ousmane Dembélé y Aitana Bonmatí conquistaron el Balón de Oro 2025

El delantero del PSG Ousmane Dembélé fue galardonado este lunes con el Balón de Oro, en una ceremonia organizada en el teatro del Chatelet de París, convirtiéndose en el sexto jugador francés en recibir la recompensa suprema.

El nombre del «10» parisino fue pronunciado por el brasileño Ronaldinho en el último premio de la noche, en medio de los aplausos de la mayoría de los espectadores, que habían coreado su nombre minutos antes.

Sus 35 goles y 16 asistencias, así como el título del PSG en la Champions, en Ligue 1 y en Copa francesa pesaron en el resultado de la votación de los periodistas, por delante de Lamine Yamal.

«Gracias, realmente no tengo palabras, fue una temporada increíble con el PSG, doy las gracias al club, que vino a buscarme en 2023», declaró Ousmane Dembélé.

«Prácticamente lo ganamos todo, este trofeo individual es el colectivo el que lo logró», añadió el exjugador del Barcelona. «El Balón de Oro no fue un objetivo en mi carrera, pero trabajé por el equipo para ganar la Champions League».

Ousmane Dembélé protagonizó una verdadera transformación en apenas unos meses. El jugador desequilibrante alabado por sus regates pero criticado por su falta de gol es ahora un finalizador.

Y bajo la conducción de su entrenador Luis Enrique ha aumentado aún más su influencia sobre el juego, participando a menudo en la construcción.

Sucede al español Rodri. El precedente Balón de Oro francés fue Karim Benzema, hace tres años.

LA TERCERA CONQUISTA DE AITANA BONMATÍ

La mediocampista del Barcelona Aitana Bonmatí, ya galardonada en 2023 y 2024, conquistó este lunes su tercer Balón de Oro consecutivo.

Ganadora de la Liga española la pasada temporada y finalista de la Champions League con el Barça y de la Eurocopa con España, la catalana volvió a ser elegida mejor jugadora del mundo, por delante de su compatriota Mariona Caldentey y de la delantera inglesa Alessia Russo.

Con este tercer Balón de Oro para Aitana, España extiende a cinco ediciones en que la mejor jugadora del mundo es española, después de los dos Balones de Oro ganados por la también barcelonista Alexia Putellas. en 2021 y 2022.

«Es la tercera vez consecutiva, ya no sé qué decir… podría haber sido de cualquiera de vosotras, si pudiera compartirlo lo haría, ha sido un año de gran nivel», declaró la ganadora en su discurso de agradecimiento en el escenario del teatro del Chatelet de París.

«Recibirlo de manos de Andrés Iniesta, uno de mis ídolos de pequeña, con Xavi, mi fútbol es gracias a ellos», añadió.

Bonmatí también destacó que este año la ceremonia del Balón de Oro entrega los mismos premios en categoría masculina y femenina.

Fuente: AFP.