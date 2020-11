Chubut | Pagliaroni calificó como “un avance para Chubut” la aprobación de la Ley de Ficha Limpia

El Diputado de Cambiemos, Manuel Pagliaroni, valoró el acompañamiento de todos los bloques en la aprobación: «Celebro que hayan diferencias y que podamos discutir de manera madura, sin faltar respeto a nadie»



Este jueves por la mañana se realizó una nueva sesión legislativa con la modalidad virtual. La misma fue encabezada por el vicegobernador Ricardo Sastre, y contó con la presencia de 26 diputados conectados.

Durante la sesión, y tras un arduo debate, se llegó a la aprobación del Proyecto que impulsa como Ley Provincial la iniciativa popular “Ficha Limpia”, que consiguió más de 367 mil firmas en la plataforma Change.org y que había sido acercada a nuestra provincia en los últimos meses.

El Diputado de Cambiemos, Manuel Pagliaroni, valoró el acompañamiento de todos los bloques en la aprobación: «Celebro que hayan diferencias y que podamos discutir de manera madura, sin faltar respeto a nadie».

«Es un proyecto que se presentó hace un año; no pudo ser tratado en el momento porque fue conflictivo el final del período legislativo. Se vino trabajando en las últimas semanas en Chubut y a nivel nacional; es un proyecto de los ciudadanos»

Cabe detallar, que Chubut es la primera provincia en aprobar la Ley. Al respecto, el diputado dijo que «es una señal de la política chubutense. En los últimos años, hemos sido noticia por cosas malas, problemas económicos, corrupción, etc., que hoy seamos noticia por esto es un avance».

El proyecto consiste en que las personas condenadas por cierto tipo de delitos y que tengan una condenada confirmada en segunda instancia queden inhabilitados para ser candidatos a cargos públicos.

«Aquellas personas que tienen condenas por corrupción, no pueden ser candidatas a cargos electivos ni partidarios. Lo que hacemos es modificar la Ley de partidos políticos»

Pagliaroni resaltó además, que a nivel nacional, se juntaron 370 mil firmas en apoyo a la Ley.

«Chubut no tiene Código Electoral; es una falencia. Quisimos concretarlo en su momento pero no pudimos. Somos la única provincia que no lo tiene».