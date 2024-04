Para Sastre la ampliación del ejido de Trelew “Es perder tiempo en cosas sin sentido”

El Intendente de Madryn salió a marcar sus diferencias con su par de Trelew, que busca ampliar el ejido para tener una salida al mar.

El intendente de Puerto Madryn Gustavo Sastre cuestionó el anuncio de su par de Trelew, Gerardo Merino, de avanzar en una ampliación del ejido para que la ciudad tenga salida al mar. Como quedó dicho, la polémica recién empieza.

El Intendente madrynense reconoció que si bien fue convocado a una reunión esta semana para discutir el tema, consideró que «es un tema que Madryn no tiene por qué tratarlo», sentenciando que «hay que hablar de cosas coherentes, hay discusiones que no ameritan llevarlas adelante o perder tiempo en cosas que no sé cuál es el sentido».

Consideró en este sentido que «una ciudad que está totalmente alejada y con industrias totalmente distintas a lo que hace al mar hable de tener una salida al mar es una pérdida de tiempo».

Se preguntó en esta línea «¿cuál es el fin que Trelew tenga salida al mar? No lo entiendo y no soy el único», deslizó al señalar que ha dialogado con otros intendentes al respecto.

Subrayó que «cada uno tenemos que fortalecer la industria y el comercio que tenemos que tener, no buscar o experimentar cuestiones alejadas de la realidad». Sentenció así que «no le veo sentido» discutir la ampliación del ejido de Trelew para que tenga salida al mar, porque «es perder el tiempo». Y consideró que es tiempo “que quienes tenemos responsabilidades políticas nos dediquemos verdaderamente a resolver los temas de la gente y los problemas de la ciudad y no a proyectos que no tienen sentido”.