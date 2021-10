Patricia Sosa criticó a L-gante y él le contestó

La cantante Patricia Sosa tuvo reparos a la hora de hablar sobre el cumbiero 4-20 L-gante y el artista le respondió. «Patricia, dejá de loriar y vení así le cantás unos temas a mi mamá y a las amigas».

Días atrás, le preguntaron a Patricia Sosa qué era lo que pensaba sobre la música de L-Gante y ella sorprendió con su respuesta. «Yo no escuché tanto…», comenzó en diálogo con Implacables.

«Escuché el abecedario… Escuché el otro tema que en el video sale con un arma, eso del arma ya no me gusta. Después lo vi en reportajes y me pareció divino, un chico muy carismático y con buenas intenciones», continuó.

Finalmente, aconsejando al joven artista, Patricia cerró: «Creo que en esta época se trata de comunicación más que de arte, pasa por cuántos seguidores tenés y no por lo que estás haciendo. Tratemos que todo no sea tan efímero, que quede la letra de una canción».

Tras escuchar estas declaraciones, L-Gante decidió responderle a su colega a través de las redes sociales: «Patricia, dejá de loriar y vení así le cantás unos temas a mi mamá y a las amigas». «Pasame tu ryder», agregó sobre la lista que suelen enviar los artistas a los productores con los pedidos que tienen antes de tocar.