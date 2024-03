Ponen a la venta la mansión de Freddie Mercury: piden 35 millones de euros

Es la vivienda donde el cantante pasó sus últimos días de vida.

La mansión donde vivió y murió Freddie Mercury está a la venta. La sacó al mercado la compañía Knight Frank y la suma que piden por el inmueble es de 35 millones de euros.

La casa tiene 8 dormitorios y se encuentra en el coqueto barrio londinense de Kensington. Fue adquirida por el cantante en el año 1980 y vivió allí hasta su muerte en 1991.

La mansión, conocida como Garden Lodge, está a solo 10 minutos del centro de Londres y fue construida en el año 1907 para ser el hogar de unos artistas reconocidos de la época.

Es de estilo gregoriano y cuando la compró el cantante fue modificada por dentro con la ayuda de un decorador de interiores que la hizo a su gusto y le creó los ambientes que necesitaba. Cuenta con ocho dormitorios, dos salas de estar, un salón con chimenea, un comedor, un estudio, un vestidor art déco y dos salas de entretenimiento.

Garden Lodge fue su vivienda más recordada porque permaneció allí durante muchos años y porque murió en ese lugar como consecuencia del HIV, mientras convivía con su amiga Mary Austin.

Actualmente, Mary sigue viviendo en la mansión y se ocupó no solo de cuidarla sino de intentar que todo quedara intacto. Hizo esto por más de 30 años hasta que decidió que era momento de desprenderse de la vivienda. Pide 35 millones de euros y es la única heredera del artista.

En 2023, Austin ya había subastado unos 1.500 objetos de valor de Freddie Mercury, entre joyas, cuadros y hasta la guitarra acústica Martin D-35 – con la cual el artista compuso y grabó Crazy little Thing Called Love, el manuscrito de la canción We Are The Champions y el piano Yamaha donde Mercury compuso Bohemian Rapsody.

Si bien criticaron a la amiga de Freddie por vender cosas tan íntimas del artista, la realidad es que la subasta fue todo un éxito y logró recaudar unos 50 millones de euros.