Qué cambia en los protocolos para ir a votar este domingo

Este domingo 14 de noviembre Argentina llevará adelante las Elecciones 2021 en un contexto de pandemia, por lo que se implementará el “Protocolo sanitario de prevención COVID-19″, elaborado por la Cámara Nacional Electoral y los Ministerios de Salud e Interior de la Nación. Los cambios con respecto a elecciones de otros años -que ya fueron implementados en las PASO- afectan a la organización general, a lo que cada elector debe y puede hacer en la mesa de votación y también en el cuarto oscuro.

Además del obligatorio uso de barbijo y alcohol en gel, el distanciamiento social de dos metros y la sanitización continua de superficies, picaportes, cuartos oscuros, pisos y baños en los lugares de votación, el votante deberá tener en cuenta otras modificaciones.

Una de las disposiciones radica en que en esta elección haya menos gente en cada colegio, por lo que habrá más lugares de votación, pero con menos mesas. Por eso es fundamental chequear el padrón, ya que el habitual lugar de votación puede cambiar. Esa consulta se puede hacer en esta página.

El horario de votación sigue siendo de 8 a 18 horas, aunque habrá una franja horaria de prioridad para las personas con factores de riesgo ante el virus, de 10:30 a 12:30. El resto de las personas no tienen prohibido ir, pero deben saber que en ese horario la prioridad es para ese grupo en particular. Quien tenga un factor de riesgo deberá acreditarlo con un comprobante.

A diferencia de las PASO, que los votantes tuvieron que hacer filas afuera de los colegios, esta vez la espera será dentro de los establecimientos. Así lo anunció la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti.

“En las PASO hubo una fila afuera y otra adentro y eso hizo algo engorroso el voto; ahora va a haber una sola fija, como se votó siempre en la prepandemia y la emisión del voto a a ser más rápida”, precisó la funcionaria la semana pasada en una conferencia de prensa.

La Cámara Electoral dio precisiones sobre el nuevo protocolo a través de la acordada 24, que incluye flexibilizaciones con respecto a las primarias.

Se recomienda que las filas de espera se realizan preferentemente en el interior de los centros de votación para asegurar fluidez y agilidad.

Optimizar el tiempo de espera de los electores procurando que no se generen períodos ociosos entre la salida de un elector del cuarto oscuro y el ingreso del siguiente que se encuentre aguardando su turno.

En la mesa, las nuevas medidas establecen que el votante no le dará su documento de identidad al presidente, sino que lo apoyará para que lo pueda ver y así evitar que ambos compartan elementos. El presidente de mesa le podrá pedir que se quite momentáneamente el barbijo para constatar su identidad si tiene alguna duda con el documento. La idea del protocolo es que la autoridad tampoco toque el sobre, sino que el votante lo tome directamente de una pila.

Antes de ingresar al cuarto oscuro, el elector deberá sanitizarse las manos con el kit higiénico que habrá en cada mesa y la autoridad le indicará que el sobre no puede cerrarse con saliva, sino que debe poner la solapa del sobre en su interior. Otra recomendación es que el elector evite tocar la urna cuando introduce el sobre.

El protocolo también sugiere que cada votante lleve su bolígrafo para firmar el padrón después de votar. Si no llevan, la autoridad les dará una lapicera que deberá estar sanitizada. Las autoridades de mesa y los fiscales de los partidos usarán una cada uno y priorizarán no compartirla.

Si el colegio lo permite, deberá tener un lugar de ingreso y otro de salida para que no haya circulación cruzada entre las personas. Y todo deberá estar debidamente señalizado con una orientación de las mesas y las salidas.

El horario de votación finaliza a las 18. Pero suele ocurrir que pasado ese horario todavía hay gente para votar dentro de los colegios. En esos casos, se cierran las puertas y los que están adentro pueden votar.