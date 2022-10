¿Qué fue de Lou Ferrigno el actor que dio vida al mítico Hulk?

el actor de “El increíble Hulk” (1978), hoy tiene 70 años.

En la actualidad,Lou Ferrigno vive en Los Ángeles, California, con su esposa e hijos y tiene 70 años. En febrero de 2021, se sometió a una cirugía para su implante coclear y su nuevo sistema auditivo se encendió con éxito en marzo.

Desde inicio de 2022, fanáticos pueden ver al actor en la serie de Paramount Plus “The offer”, en la que da vida a Lenny Montana.

Lou Ferrigno nació el 21 de noviembre de 1951. El actor creció con su familia en Brooklyn, Nueva York, lugar donde mostró una habilidad especial para el atletismo y el levantamiento de pesas.

A los 11 años, Lou Ferrigno fue afectado por diversas infecciones de oído, las cuales le dejaron como secuela una pérdida auditiva importante. Desde aquel entonces, el intérprete usó audífonos.

“Perdí el 85% de mi audición debido a un daño en los nervios. Mis padres no me llevaron al médico pese a que notaron que no respondía a los sonidos, así que tuve que utilizar un audífono desde joven. Los niños se burlaban de mí: eran muy crueles. Mi determinación fue el entrenamiento”

Ferrigno uso de audífonos no logró frenar su diagnóstico, por lo que tuvo que aprender a leer los labios para poder comunicarse con fluidez.

En un esfuerzo por hacer frente al problema y al bullying, comenzó a canalizar su energía hacia el fitness y el culturismo, una actividad inspirada en su amor por los superhéroes y teniendo como modelo a Steve Reeves, físicoculturista famoso a finales de los 50 por sus películas sobre Hércules.

Años antes de convertirse en una estrella, recibió el premio Mr. Universe dos veces consecutivas, en 1972 y 1973. Por el momento, todavía tiene el récord mundial Guinness de la persona más joven en lograr este mérito.

Tras su éxito como culturista, Ferrigno apuntó a la actuación y debutó en 1977 en la película “Stay hungry”, protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Originalmente, fue elegido como un personaje de apoyo, pero tras la salida de Arnold del proyecto, se le asignó el papel principal.

Tras varios papeles pequeños en programas de televisión y películas, en 1978 obtuvo el personaje que lo llevaría a la fama mundial: ‘Hulk’ en el programa de televisión “The incredible Hulk”. Aquí dio vida al alter ego del Dr. David Banner. Protagonizó 179 episodios que fueron emitidos entre 1978 a 1982, y nuevamente de 1988 a 1990.

De 1996 a 2007, Lou Ferrigno presentó el programa “The king of fitness” y también uno de radio llamado “Lou Ferrigno’s ultimate workout”. Desde 2003, el intérprete da su voz a Hulk en el Universo Cinematográfio de Marvel. Tuvo un cameo junto a Stan Lee en la cinta del personaje protagonizada por Eric Bana y en la de 2008, en la que fue estelarizada por Edward Norton.