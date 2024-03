Quién es Alexis Sanzi, el exnovio de María Becerra que fue uno de sus grandes amores

Antes de triunfar en la música, la artista hacía videos de bromas junto al youtuber. Los motivos de la separación en 2019.



María Becerra causó furor este fin de semana tras sus dos recitales en el Monumental. En ese contexto, muchas personas le escribieron para felicitarla por su logro, pero hubo un mensaje que se destacó por sobre todos: el de su exnovio Alexis Sanzi.

Antes de triunfar con su carrera como cantante, la joven había empezado a mostrar su carisma en YouTube. Allí también se destacaba por sus videos junto a su expareja, de quien se separó en 2019.

Leé también: Tras sus shows en River, María Becerra le envió un mensaje a un exnovio y recordó cuando cantaba en bares

Alexis Sanzi es creador de contenidos y acumula más de un millón y medio de suscriptores en la popular plataforma. El objetivo detrás de cada uno de sus relatos es hacer reír a sus seguidores con sketches, reacciones y bromas.

Incluso, hay un video de marzo del 2018 que varios fanáticos reflotaron en estos últimos días. “Broma a mi novia de Boca en el estadio de River Plate”, es el título de la publicación. En el mismo, mostró que llevó a María al Monumental donde, tiempo después, tocó ante miles de personas.

Hace un año, Alexis Sanzi usó su canal de YouTube para contarles a sus seguidores que se iba a dedicar a la música. Actualmente, ya lanzó tres canciones: “Lonely”, “Lamento” y “Volver a caer”.

En su perfil de Spotify, el exnovio de María Becerra acumula 401 oyentes mensuales. “La música es el puente entre lo que siento y lo que no puedo expresar con palabras”, dice su presentación en esta plataforma de streaming.

El ida y vuelta de María Becerra con Alexis Sanzi que demostró que fue uno de sus grandes amores

En las últimas horas, la intérprete de “Automático” se encontró en Twitter con un mensaje de Ale Sanzi, su primer novio. Además de haber asistido a su recital en River, se mostró orgulloso por el crecimiento personal y laboral de su ex y lanzó: “Seguí pisando fuerte, sos gigante”.

“Inspiradora es la palabra que te representa. Una piba que nunca perdió su objetivo, nunca se olvidó de nadie. Que siempre se sacrificó en cada cosa que hizo”, expresó el cantante para su ex, María Becerra. “Hoy te miro desde acá abajo junto a nuestros amigos, y te abrazo a la distancia”, completó él en su mensaje.

Al ver estas palabras, la artista no dudó en responderle con mucho afecto. “Me emocionan tus palabras. Gracias por todo. No solo a vos sino a toda tu familia. Jamás voy a olvidarme de que me acogieron como a una hija en su casa”, dijo ella.

Y agregó: “Norita me aconsejaba, el Medusa me abrazaba cuando lloraba y tu hermana me llevaba a cantar con ella a los bares”. De esa manera, María volvió a dejar en claro su simpleza y que jamás olvidó sus inicios de su carrera musical.

“Nos re queremos y nos tenemos un re aprecio. Él y yo nos llevamos re bien”, había dicho Becerra en 2019 para anunciar la ruptura.