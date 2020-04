Rawson | Comerciantes salieron a la calle para reclamar abrir locales

Asfixiados por las restricciones del coronavirus, los comerciantes se manifestaron frente a Casa de Gobierno para que les permitan trabajar bajo protocolo.

Pasado el mediodía del martes, un grupo de comerciantes de Rawson se movilizó hasta Casa de Gobierno donde manifestaron su malestar por no poder abrir los locales para comenzar a trabajar.

Fueron recibidos por los funcionarios provinciales pero muchos insistieron que de persistir las restricciones, ellos abrirían igual sus locales.

“Cansados”

El presidente de la Cámara de Comercio de Rawson, Miguel Larrauri, expresó que “por las circunstancias que todos sabemos, están cansados y tomamos la decisión de venir a Casa de Gobierno para pedir soluciones”.

“Básicamente queremos abrir y eso es lo que venimos a pedir junto con los protocolos que planteamos todos estos días. La situación es límite. Estamos próximos a entrar en mayo y debemos pagar sueldos de abril, alquileres e impuestos. Hay comercios en sus puntos límites. El intendente nos acompaña, hicimos las gestiones que correspondían, sabía de la convocatoria pero queremos abrir y la llave la tiene Provincia”, aclaró Larrauri.

“Desesperados”

Por su parte Néstor Feu, vicepresidente de la CARAW, agregó que “hay comerciantes muy desesperados que en realidad no lo está cubriendo el Banco Chubut, porque te piden carpetas, bancarización de los empleados y a los contadores recién los dejaron abrir el lunes, entonces no hay quién te haga las cosas, no está el dinamismo previsto para esta situación”.

“La gente está desesperada, quiere sustentar su actividad y su negocio, no puede pagar nada. Acá en su mayoría son tiendas, necesitan abrir para que la gente vaya a pagar sus créditos de la ropa vendida en cuotas, que no las pueden pagar. Comprar sin medirse ropa y sin verla, así cuesta vender”, advirtió.

En tal sentido, resta ahora aguardar si es que hay alguna respuesta desde Fontana 50 ante los trabajadores del sector comercial capitalino, agobiados por el escenario.