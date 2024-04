Rematarán vehículos retenidos en El Bolsón

Se trata de vehículos que están hace varios años retenidos por distintos tipos de infracciones de tránsito.

La Doctora Cristina Serantes secretaria de legal y técnica municipal, afirmó que se trata de vehículos que están hace varios años retenidos por distintos tipos de infracciones de tránsito. a su tiempo la jueza de faltas Pamela Gregori sostuvo que los propietarios tienen 30 días para contactarse con el municipio y decidir qué acciones van a llevar adelante tendientes a evitar el remate. La mayoría de los vehículos están inoperables.

Serantes explicó “estamos en una situación en la que nos encontramos con un gran número de vehículos que fueron retenidos oportunamente a través de los controles de tránsito y que no han sido retirados por sus propietarios, sus tenedores o los conductores que en esos en ese momento los conducían, debido al tiempo que llegan en la guarda de la municipalidad y el deterioro de estos vehículos algunos según lo que se ha podido constatar ni siquiera podrían volver a rodar”, confirmó la doctora.

Más adelante mencionó que se han realizado instancias anteriores para que los interesados regularicen la situación sin embargo en muchos casos no ha habido respuestas, “ se ha llevado a cabo una última convocatoria para que aquellos que invoquen algún derecho sobre esos bienes, se acerquen a acreditar la titularidad a pagar las multas que correspondan, los gastos de mantenimiento que correspondan mediante un llamado por 30 días vencido el cual la municipalidad va a decretarlos como chatarra o abandonados”

Guarda y responsabilidad

Consultaba la doctora sobre qué responsabilidades tiene el municipio al tener los retenidos Serantes expuso: “la responsabilidad de la municipalidad es en cuanto a la guarda debido a la retención en un operativo de tránsito, a veces si los autos son vandalizados o deteriorados con el transcurso del tiempo o las influencias climáticas porque se encuentran al aire libre, eso no podría hacerle exigible a la municipalidad en tanto haya asegurado su guarda. Lo que sí sucede es que más allá de esa responsabilidad ha pasado mucho tiempo, hay una necesidad de desocupar algunos espacios, también está la necesidad de dejar de destinar fondos a alquilar un lugar para poder tenerlos en guarda y después considerar o resolver la situación en cuanto a que si ya son considerados abandonados por sus propietarios hay que resolver en consecuencia”.

Primero pagar la multa

A su tiempo la doctora Pamela Gregori titular del juzgado de faltas explicó que quienes tengan intenciones de recuperar esos vehículos deberán afrontar primero los gastos que ocasionaron por la retención original ya sea una infracción por tránsito o alguna alcoholemia positiva, “hay que tener en cuenta también el costo que generó la multa que en ese momento generó la retención del vehículo, la estadía y todos los costos operativos como decía Cristina, de mantenimiento, de alquiler de ese espacio para poder tener estos vehículos”.

Ambiental

Dado que la mayoría de los vehículos se encuentran a la intemperie y durante varios años ya fueron atacados por el medio ambiente la maleza e incluso roedores y esto genera otro problema para el municipio, “la idea es no solo liberar esos espacios, sino también por una cuestión ambiental que están ahí tirados abandonados, muchos están muy deteriorados y por eso es que hay que ponerlos a disposición del ejecutivo para que el ejecutivo después haga lo que tenga que hacer con estos vehículos”, destacó Gregori.

Sin respuestas

Finalmente al ser consultado a la doctora sobre si ya algún interesado se presentó para regularizar y recuperar la situación de su rodado sostuvo que por el momento no ha habido respuestas, “Esto salió hace poquito en redes y en medios, todavía no se ha presentado nadie pero bueno la idea es que la gente se acerque, por lo menos averigüe en ese listado que está que alguien conozca alguna persona, algún amigo, si hubiera algún nombre que le llame la atención que por favor le avise por ahí si no se reconoce como por el nombre. Muchas veces los vehículos no tienen transferencia realizada entonces están a nombre del titular y no de la persona que lo conducía en ese momento, pero sí pueden reconocerlo a través del dominio porque están todos los datos también del vehículo”, solicitó.

Edicto

El Juzgado de Faltas Municipal, sito en calle Perito Moreno 3570 de la localidad de El Bolsón, Provincia de Río Negro, a cargo de la Dra. Pamela Gregori, cita y emplaza por 30 días a las personas que a continuación se detallan, a fin de que comparezcan en el Juzgado y acrediten derechos sobre los vehículos y/o motovehículos que también se detallan y realicen los trámites correspondientes en procura de su retiro, previo pago de los gastos de traslado, estadía y multa, bajo apercibimiento de tener por configurado el abandono de los mismos y declararlos en situación y estado de chatarra, proceder a la baja registral, quedando la Municipalidad liberada de toda responsabilidad por la guarda y/o custodia del bien, pudiendo disponer de los mismos y, según cada caso, proceder a la venta mediante remate y/o subasta pública, afectar a la Administración Pública Municipal o proceder a su destrucción y/o desguace total.

Listado de propietarios y o tenedores de los vehículos

1. MALDONADO GABRIEL FRANCISCO – DNI 35818072 – DOMINIO: TLU-326

2. GONZALEZ, ESTEBAN ALFREDO – DNI 35596532 – DOMINIO: VYH-050

3. GONZALEZ, SONIA IRENE – DNI 29.669.587 – DOMINIO: ROO-235

4. CUELLO, JOSE ALBERTO – DNI 7.921.669 – DOMINIO: KDG-511

5. TRAICO, GABRIEL YARI – DNI 39.584058 – DNI MZU-666

6. RASJIDO, MARCOS SEBASTIAN – DNI 32.245.152 – DOMINIO: UHV-683

7. BAYER, ALEJANDRO DAVID – DNI 42.849.435 – DOMINIO: XDY-151

8. HERRERA, EDUARDO EMILIO – DNI 26.144.025 – DOMINIO: VUN-495

9. ZABALA, RICARDO ALFREDO – DNI 26.441.910 – DOMINIO: BWR-456

10. FLORES DAMIAN ALEJANDRO – DNI 39.865887 – DOMINIO: TOV-642

11. CARDENAS, ALDO JOHNATAN – DNI 34.887.340 – DOMINIO APV-538

12. FLAMING, GERARDO DANIEL – DNI 20.976.105 – DOMINIO: UNQ-458

13. BARRIA, FRANCISCO RAFAEL – DNI 40.207.153 – DOMINIO: TFW-581

14. JARA, MIGUEL ANGEL – DNI 35.596.778 – DOMINIO:CWU-807

15. LAFLEUR, PABLO ALEJANDRO – DNI 28.015.615 – DOMINIO: CWW-268

16. RUIZ DIAZ, LEANDRO DANIEL – DNI 29.565.378 – DOMINIO: SHR-589

17. GARRIDO, MOISES LUIS – DNI sin datos – DOMINIO: XES-257

18. SEPULVEDA, IGNACIO LETELER – DNI 31.839.532 – DOMINIO: WOO-370

19. MARSICANO GUSTAVO VICTOR – DNI 18.057.487 – DOMINIO: VCT-160

20. CASAS VICTOR HUGO – DNI 3.648.755 – DOMINIO: WXW-340

21. BELMAR, TEODORO ELIDOSIO – DNI 30.385.042- DOMINIO: TOX-428

22. CORRAL, ROBERTO ALFREDO – DNI 29.013.726 – DOMINIO: RBO-000

23. LINARES GREGORIO FABIO – DNI 22.611.670 – DOMINIO:

LISTADO DE DOMINIOS SIN DATOS DE SUS TITULARES

1. KMM-571

2. REA-470

3. DODGE 335343 ROJO

4. CITROEN ARENERO

5. RENAULT 18 ROJO

6. RENAULT 6

7. RENAULT 21

8. FORD ESCORT AZUL

Fuente: noticias del Bolsón