Ricardo Arjona agotó el Movistar Arena y sumó una nueva función

El artista guatemalteco vuelve con su tour “Lo que el Seco no dijo”.

La nueva gira de Ricardo Arjona volvió a demostrar por qué el artista es un fenómeno sin precedentes: agotó 10 arenas y suma una nueva función el 8 de mayo en el mismo recinto.

Este regreso es parte de su nuevo tour «Lo que el Seco no dijo». La gira, reconocida como la producción más impactante de su trayectoria, sorprenderá con una puesta en escena única en la vida del artista.

El cantautor guatemalteco ofrecerá a su público una puesta en escena que no solo será un concierto musical, sino una experiencia para los sentidos que promete un recorrido por sus más grandes éxitos y la energía de sus nuevas composiciones.

Arjona agotó en tiempo récord las entradas para dos presentaciones consecutivas en el legendario Madison Square Garden de Nueva York. Además de cinco sold out en el Kaseya Center de Miami y 23 conciertos con localidades agotadas en el Teatro Nacional «Miguel Ángel Asturias» de Guatemala.

El artista anunció también que está trabajando en un nuevo proyecto discográfico titulado como su gira. «Es uno de los mejores trabajos que ha hecho hasta el momento», dijo el artista.

Su histórico paso por Argentina

En sus recientes visitas por Argentina, Ricardo Arjona se presentó en 2022 con ocho fechas sold out en el Movistar Arena y en diciembre del 2023 realizó dos estadios Vélez Sarsfield también con localidades agotadas; estas dos fechas dieron cierre a su exitoso tour Blanco y Negro, que llevó a más de 2 millones de personas a verlo en vivo alrededor del mundo.

En 2006, el cantante guatemalteco hizo 34 shows en los que convocó a más de 230 mil personas en el mítico estadio porteño, Luna Park. Fue en el marco de su gira “Adentro”. El furor era tal, que apenas se anunciaron las fechas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las entradas se agotaron y tuvieron que agregar más funciones de las que tenían previstas.

