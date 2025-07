Ricardo Bustos acusó a Treffinger de manejar el partido “Como una empresa”

El precandidato a diputado nacional criticó la falta de transparencia en el espacio y denunció que La Libertad Avanza le impide afiliarse. Adelantó que recurrirá a la Justicia Electoral para revertir el rechazo a su afiliación.

En declaraciones a Jornada Radio, el precandidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, Ricardo Bustos, denunció que su ficha de afiliación fue rechazada por las autoridades partidarias que responden al diputado nacional César Treffinger, y aseguró que el espacio libertario en Chubut “se maneja como una empresa, no como un partido político”.

Bustos relató que junto a otros militantes, como el abogado Manuel Burgueño y la doctora Julieta Siciliano, intentaron afiliarse a través del procedimiento alternativo sugerido por la Justicia Electoral, tras no haber tenido éxito mediante los canales internos del partido. A pesar de cumplir con todos los requisitos legales, esta semana fueron notificados de que sus afiliaciones fueron rechazadas por el partido.

“Yo ya me había afiliado en dos oportunidades y nunca aparecía mi ficha. Esta vez hicimos el trámite a través del Correo Argentino con certificación de firmas, y aún así nos rechazaron. Es el primer caso en la historia de Chubut en el que un partido político impide que alguien se afilie”, denunció Bustos.

El precandidato señaló que los motivos del rechazo son arbitrarios y personales: “A mí me acusan de haber amenazado al hijo de Treffinger, lo cual es absolutamente falso. Es una historia inventada que va a tener que sostener en la Justicia. Y a Burgueño y Siciliano los rechazaron porque son mis representantes legales y porque, supuestamente, festejaron algunos de mis tuits”.

Bustos afirmó que existe una estrategia clara para impedir su participación política: “Desde hace un año que no quieren dejarnos entrar al partido. Treffinger me echó de un grupo de WhatsApp y ahora nos bloquean la afiliación. Quieren evitar cualquier competencia interna y designar candidatos a dedo”.

También se refirió a la figura de Federico Massoni, quien fue anunciado como abogado patrocinante en la denuncia en su contra: “No me sorprende. Hay una especie de sintonía entre Treffinger y Massoni. No me extrañaría que esa sea la puerta de entrada a una candidatura para él. Si quiere ser candidato, que lo sea, pero que nos dejen competir. Este es un partido, no una empresa”.

Respecto al camino judicial, Bustos anticipó que apelará la decisión ante la Justicia Electoral Federal: “Tenemos 15 días para pedir la reconsideración. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias porque queremos ser parte de este espacio desde una identidad liberal genuina. No pedimos privilegios, pedimos transparencia”.

Consultado sobre su estado de ánimo, fue claro: “No hay cansancio moral ni espiritual. Nuestro combustible es justamente esta resistencia. Nos quieren afuera porque tienen miedo a una competencia verdadera. Me gustaría estar discutiendo ideas como lo hacen Luque y Bowen en el PJ, no tener que estar explicando por qué nos cierran las puertas”.

Finalmente, desmintió las versiones que vinculan su precandidatura con el gobierno provincial: “No soy una herramienta política de Ignacio Torres ni de nadie. Soy liberal desde siempre. Mi candidatura es genuina y no responde a ningún interés externo. Si esto le sirve o no al gobernador, no es algo que yo calcule”.

Bustos cerró asegurando que seguirá adelante con su objetivo: “Queremos un partido abierto, democrático, donde la gente pueda participar y opinar. La Libertad Avanza necesita más democracia interna y menos autoritarismo”.