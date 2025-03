Ricardo Sastre propone un frente electoral del justicialismo con Ignacio Torres

El exvicegobernador destacó la buena relación con el gobernador y celebró el diálogo del PJ con el oficialismo.

El exvicegobernador Ricardo Sastre marcó su apoyo al gobernador Ignacio Torres y convalidó que es posible conformar un gran frente electoral «con el justicialismo adentro», además de la UCR y el PRO, para defender los intereses de Chubut, de cara a las legislativas de octubre. «El justicialismo puede ser parte de un frente electoral», sostuvo.

En diálogo con FM EL CHUBUT, Sastre mencionó su partido, Primero Chubut, seguramente va a confluir en el frente del oficialismo en estas elecciones, y además refirió que la diputada Mariela Williams (Arriba Chubut) ha acompañado casi todos los proyectos del gobierno de Ignacio Torres en la Legislatura.

«No vamos a ocultar la buena relación con el Gobernador y lo mostramos con hechos. La diputada Mariela Williams ha acompañado prácticamente todas las leyes que necesitó el Ejecutivo. Es una muestra clara de cómo nos posicionamos y dónde estamos parados», sostuvo.

Al ser consultado por una eventual candidatura acompañando en la fórmula a Ana Clara Romero, el exvicegobernador respondió que hoy «es prematuro» hablar de aspiraciones personales. «No tengo en mente ninguna candidatura, es prematuro hablarlo, hay tiempos para poder decidir. Si surge una alternativa lo veremos pero no es momento. No lo he hablado con nadie y no se me cruza por la mente eso», dijo.

SOBRE LUQUE Y FITA

Al mismo tiempo, Sastre celebró que la conducción del justicialismo pueda dialogar con el gobernador Ignacio Torres en una coyuntura «difícil» del país. «Celebro que Luque y Fita pidan un acercamiento con el gobierno provincial. Los tiempos polítcos cambiaron muchísimo, hay otra forma de hacer política y tenemos que tratar de dejar de lado los peronalismos que no contribuyen a nada», indicó.

En su análisis del escenario electoral, Sastre vislumbró que todo conduce a que el oficialismo pueda conformar un espacio amplio no en contra de nadie, sino a favor de discutir las cuestiones que necesita la provincia. «Yo creo que todo conduce a que se va a armar un gran frente electoral y vamos a estar en el mismo espacio. Es parte de ese esquema que se va a construir a futuro», señaló.

De esta manera, confió en la capacidad del gobernador Torres para encauzar ese proceso que viene aparejado con los cambios que se están dando en la política en todo el país después del triunfo de Javier Milei en las urnas.

«A Nacho (Torres) lo veo como un dirigente audaz, joven, en sus primeros años va a hacer experiencia y va a vivir situaciones que no las tenía en mente, pero hay que ayudarlo para que pueda construir un gran espacio político y fortalecerlo», concluyó.