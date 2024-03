Ruggeri contó por qué dejó de ser hincha de Boca y se volvió “fanático de River”

Pasan las décadas pero la polémica sigue vigente: » Fue la mejor decisión de mi vida venir a River».

Oscar Ruggeri protagonizó uno de los grandes escándalos futboleros en la década del 80 con su cuestionado pase de Boca a River. El defensor campeón del mundo en 1986 con la Selección y con el Millonario explicó los motivos de aquella decisión que lo llevaron a ser hoy hincha del club de Núñez.

“En Boca nos pintábamos los números en la camiseta, no concentrábamos, cada uno iba con su auto, nos encontrábamos una hora y media antes para jugar un partido, era una cosa de locos. En River fue todo lo opuesto», contó en diálogo con el sitio partidario La Página Millonaria.

«Yo soy hincha de River, quiero que le vaya muy bien y quiero que a este presidente le vaya muy bien. Fue la mejor decisión de mi vida venir a River, estuve tres años y medio y fui feliz. Me dolió cuando me fui a Logroñés. Cuando yo llegué a River me parecía que llegaba a Europa y no me equivoqué».