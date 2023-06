Scioli lanzó su precandidatura junto a Tolosa Paz, Nito Artaza y Moyano

El ex gobernador bonaerense lidera la lista «Unidos triunfaremos» dentro de Unión por la Patria de cara a las PASO del 13 de agosto. El secretario general de Camioneros será candidato a diputado y la actual ministra de Desarrollo irá a la provincia.

El embajador en Brasil, Daniel Scioli, encabezó hoy un acto junto a Victoria Tolosa Paz y Eugenio «Nito» Artaza en el que formalizaron sus precandidaturas a presidente, gobernadora y jefe de Gobierno porteño, respectivamente.

Entre los presentes estaban el secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, quien será candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires, junto con la referente social Mayra Arena.

«La fórmula la vamos a definir el sábado antes de la hora estipulada como también el resto de las candidaturas», señaló Scioli luego del acto en conferencia de prensa, donde le respondió al kirchnerismo y señaló que lograron «el doble o más de los avales que se necesitan».

Antes, sobre el escenario, dijo: «Aunque nos pidan avales, aunque no quieran las PASO, van a encontrar nuestra boleta en el cuarto oscuro».

«Es momento de construir un consenso y no de dinamitar todo como dijo una precandidata presidencial de la oposición», señaló Scioli durante su discurso. «Con Victoria nos une el sentido de la responsabilidad. Lo que estamos haciendo acá no es contra nadie. A algunos les preocupa la unidad, no se preocupen, con nosotros la unidad está garantizada, la mejor forma de unidad es a través de las PASO», enfatizó.

En las primeras filas se ubicaron el canciller Santiago Cafiero y el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, mostrando el respaldo implícito del presidente Alberto Fernández a Scioli.

«Con Brasil conocí lo que es el bolsonarismo por dentro y no quiero al bolsonarismo en la Argentina», resaltó el ex gobernador bonarense, que también afirmó que «la moderación no es tibieza». «El único y mejor candidato es el voto del pueblo», indicó Scioli.

NA