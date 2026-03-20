Ultimas Noticias

Se confirmaron los grupos de la Copa Libertadores 2026

Boca enfrentará a Cruzeiro, Universidad Católica y Barcelona de Ecuador.

La Copa Libertadores definió este jueves como estarán conformado los grupos de la edición 2026, cuya competencia comenzará en la semana del lunes 6 de abril.

Así quedaron establecidas las ocho zonas del torno más importante del continente:

GRUPO A
Flamengo
Estudiantes
Cusco
Independiente Medellín

GRUPO B
Nacional
Universitario
Coquimbo Unido
Deportes Tolima

GRUPO C
Fluminense
Bolívar
Deportivo La Guaira
Independiente Rivadavia

GRUPO D
Boca
Cruzeiro
Universidad Católica
Barcelona de Ecuador

Grupo E
Peñarol
Corinthians
Santa Fe
Platense

GRUPO F
Palmeiras
Cerro Porteño
Junior
Sporting Cristal

GRUPO G
Liga de Quito
Lanús
Always Ready
Mirassol

GRUPO H
Independiente del Valle
Libertad
Rosario Central
Universidad Central de Venezuela

Comentários no Facebook

Copyright © 2026 Designed by Cadena de los Andes.