Se confirmaron los grupos de la Copa Libertadores 2026

Boca enfrentará a Cruzeiro, Universidad Católica y Barcelona de Ecuador.
La Copa Libertadores definió este jueves como estarán conformado los grupos de la edición 2026, cuya competencia comenzará en la semana del lunes 6 de abril.
Así quedaron establecidas las ocho zonas del torno más importante del continente:
GRUPO A
Flamengo
Estudiantes
Cusco
Independiente Medellín
GRUPO B
Nacional
Universitario
Coquimbo Unido
Deportes Tolima
GRUPO C
Fluminense
Bolívar
Deportivo La Guaira
Independiente Rivadavia
GRUPO D
Boca
Cruzeiro
Universidad Católica
Barcelona de Ecuador
Grupo E
Peñarol
Corinthians
Santa Fe
Platense
GRUPO F
Palmeiras
Cerro Porteño
Junior
Sporting Cristal
GRUPO G
Liga de Quito
Lanús
Always Ready
Mirassol
GRUPO H
Independiente del Valle
Libertad
Rosario Central
Universidad Central de Venezuela