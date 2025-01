El Desgarrador testimonio de Marina Santillán una de las vecinas afectadas por el incendio de Epuyén.

Este miércoles se registró un incendio forestal en Epuyén en la zona del lago, detrás de la Escuela N° 9, cerca de los campings y la Brigada del Servicio Provincial de Manejo del Fuego.

Durante la jornada el fuego se mantuvo activo, generando la evacuación de más de 200 personas y arrasando más de 50 casas e instituciones importantes de la zona.

Marina Santillán fue una de las vecinas afectadas por el incendio, el cual arrasó su vivienda por completo. En diálogo con Red43, expresó: «Se quemó mi casa, no quedó nada. Me quedé con lo puesto, perdí todo».

«El fuego fue tan fuerte que no pude sacar nada».

«Vivíamos mi hija de 14 años y yo. Se acercaron vecinos y pudimos combatir el fuego porque nos encerró, no pudieron llegar porque teníamos por todos lados fuego», comentó.

«Cuando quise venir a apagar mi casa no llegué, perdí todo», contó, con angustia.

«Esta casa era todo para mí porque era de mi abuela, la que ella luchó para estar a sus 92 años. Mi papá hizo mucho por esta casa», relató.

«Por herencia de que esto no sea abandonado me vine de Trevelin. La pude sostener hasta ahora, se quemó el esfuerzo de tanto años de mi viejo y mi abuela», dijo y resaltó: «Lo material lo recuperas, pero el dolor de lo perdido de gente que luchó para tener esto y no poder hacer nada es terrible».

Asimismo, expresó sus agradecimientos a personas allegadas y familiares que la apoyan en esta difícil situación.

Aquellas personas que deseen colaborar con la vecina de Epuyén pueden realizar sus donaciones al alias «marina.santillan27».

Fuente: RED 43