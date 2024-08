Seros denunciará a médicos por recetas de alto costo al modificar diagnósticos

Sería una estafa millonaria con un perjuicio de 400 millones de pesos para la obra social.

En el marco de la auditoría al Instituto se Seguridad Social y Seguros (ISSyS), que derivó el mes pasado en la desvinculación de diez profesionales de distintas especialidades que se encontraban en la cartilla de Seros tras detectarse una serie incumplimientos, el interventor del organismo, Rodrigo San Martín, señaló que dos de los médicos serán denunciados en la Justicia por modificar -presuntamente- diagnósticos y recetar medicamentos de alto costo. Uno de ellos es de Puerto Madryn y el otro de Esquel; entre ambos le habrían generado un perjuicio a la obra social de al menos $400.000.000.

San Martín indicó que la presentación penal será en los próximos días y en conjunto con el Ministerio de Salud del Chubut. “El delito en el que habrían incurrido es modificar un diagnóstico para recetar medicamentos de alto costo. Es un poco truchar la receta y afectar la salud del paciente. La cuenta que tenemos es que la afectación al Instituto fue de por lo menos $400 millones”, remarcó el funcionario.

En ese marco, aclaró que hay distintos casos y algunos no corresponden para una denuncia, simplemente un acta administrativa para darlos de baja. “La denuncia penal implica la presunción de un delito. Vamos a actuar en conjunto con el Ministerio, el cual ejerce el poder de policía sobre las matrículas, y entiendo que la semana que viene nos vamos a reunir nuevamente por este tema para resolver”, precisó al indicar que será la Justicia quien decida la suspensión o no de las matrículas a los profesionales en cuestión. “Preventivamente se les puede suspender las matrículas lo que dure el proceso judicial”, observó.

Según se pudo saber hay casos en los que se determinó la realización de endoscopías altas y bajas, no siendo gastroenterólogo, y un caso de sobre indicación de medicamentos de alto costo asociado a hipertensión pulmonar sin fundamento médico apropiado. También, entre los motivos, se detectaron casos de indicación de tratamientos no adecuados de altísimo costo, sin considerar la variable costo/beneficio para el afiliado y la obra social, con la aplicación de tecnología que no tiene cobertura por parte de ninguna obra social.