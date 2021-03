Soledad Fandiño contó que se lleva muy bien con René de Calle 13

«Tuvimos una relación super linda, se terminó pero aún hoy seguimos llevándonos muy bien», contó.

En el segundo programa de PH Podemos Hablar, una de las invitadas fue Soledad Fandiño quien a lo largo de todo el programa dio algunas declaraciones sobre lo que fue su relación con René de Calle 13 con quien tienen un hijo en común de 6 años, Milo.

La actriz contó no sólo como se conocieron sino también que tienen una muy buena relación a pesar de que hace más de dos años que están separados. «Con mi ex marido tenemos un hijo. El vive afuera, teníamos una relación super linda, se terminó pero aún hoy seguimos teniendo una muy buena relación», contó.

Además, Soledad dio detalles de cómo se conocieron con el cantante.

“Lo conocí por redes, pero no mandándonos fotos. Yo puse la frase de una canción de él y en ese momento arrancábamos a usar Twitter. Y uno no sabía bien cómo se manejaba, si se mandaba una foto, una frase… Y yo escribí una frase de un tema suyo. Y a la media hora tenía un mensaje de él, en el privado. Y yo dije: ‘¿Qué onda las redes sociales?’”, recordó Fandiño. “¿Pero cómo lo vio? Yo mil veces escribí canciones de Calle 13 y jamás me escribió ni él, ni el hermano…”, quiso saber el conductor.

“Esto nunca lo conté… pero ya fue”, comenzó la actriz con su revelación. “Yo le pregunté: ‘¿Cómo lo viste, tenés un montón de seguidores?’ Y me dijo: ‘Estaba en el avión, aburrido’. Y él estaba en una situación en la que quería escuchar cosas buenas de la gente, que le digan: ‘Uy qué buena tu música’. Y justo entró mi mensaje. Entró, miró la fotito y mandó el mensaje. Y ahí empezamos a hablar de obras de teatro, películas, series…”, agregó.