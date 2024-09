Subieron los dólares financieros y el blue en un mercado que sigue mirando las reservas

El Banco Central prevé continuar interviniendo en el mercado cambiario.

El dólar blue se negoció en alza, a $1.290 para la compra y $1.310 para la venta.

En la jornada, el Banco Central debió vender divisas por US$ 7 millones, pero las reservas subieron en US$ 726 millones, a US$ 27.377 millones, tras los ajustes que se realizan a principios de mes.

En tanto, el MEP subió $1,8 (+0,1%) hasta los $1286,81. Por su parte, el CCL sube $15,54 (+1,2%) a $1.310,90. La brecha de los dólares financieros con el mayorista ronda el 36%.

Esta semana comenzó a regir la reducción al 7,5% del impuesto PAIS para las importaciones.

El Gobierno busca que el menor costo de los productos provenientes del exterior impacte sobre los niveles de inflación a nivel local, lo que está ocurriendo ya en el caso de las automotrices.

Por su parte, el Banco Central sigue de cerca la estrategia para tratar de recuperar reservas, aunque a un ritmo muy lento.

En el mercado oficial de cambios, el dólar mayorista subió $1,50, a $954,50 por unidad.

En el acumulado de agosto la cotización del dólar mayorista avanzó apenas 2,3%, en línea con el crawling peg coordinado entre el Gobierno y el BCRA desde que comenzó el año.

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario) marca los $1.556,80.

De este modo, la brecha con el blue alcanza su nivel más alto desde junio.

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1292,75.

