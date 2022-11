Tamara Báez reavivó su pelea con L-Gante: “¿Y la cuota alimentaria?”

El cantante le llevó pañales y fideos para Jamaica, la hija que tienen en común, y la influencer estalló en las redes.

La relación entre Tamara Báez y L-Gante está lejos de ser cordial. Desde que confirmaron su separación, en medio de los rumores que vinculaban sentimentalmente al cantante con Wanda Nara, entraron en guerra por la cuota alimentaria y el régimen de visitas de Jamaica, la hija que tienen en común. Y luego de unos días de paz, la influencer reavivó la pelea en las redes sociales.

Con una foto de una bolsa de plástico llena de paquetes de fideos, Tamara hizo público su reclamo. «¿La cuota alimentaria? ¿Y con qué se paga la luz, la obra social, etc? Una vergüenza, la voy a mantener a fideos a mi bebé ahora», escribió, junto a un emoji de un ratón. «Pañales de una marca que ni usa también. Yo no puedo creer esto», agregó indignada.

Días atrás, Elián Ángel Valenzuela -así es el nombre del cantante- se mostró indignado tras la detención de Despre, el nuevo novio de Báez, por portación ilegal de arma de guerra. «Se sacó fotos en la casa de mi hija enfierrado», contó con indignación en un móvil con A la tarde, el ciclo de Karina Mazzocco en América TV. «Están buscando cámara y atención estos pibes», señaló, luego de que el joven lo acusara de amenazas. Y agregó: «Si andás con eso, te la tenés que bancar. Sabés las cosas malas hacia donde te llevan. Ya es una payasada lo que están haciendo, que yo tengo la culpa de todo».

«Me tengo que mantener al margen, porque supuestamente soy un violento y no me puedo acercar, no puedo hacer nada; pero ellos quieren dar un ejemplo…», continuó, visiblemente enojado. Y aseguró que antes de la detención de Despre, no tenía nada en su contra y que incluso lo había llamado por teléfono para decirle que apoyaba su relación con Tamara, incluso su abogado Alejandro Cipolla contó que tienen pruebas de la conversación que tuvo lugar el último 17 de octubre.

E hizo referencia a la foto que Despre se había sacado en la casa en la que Tamara y L-Gante convivían. «¿Qué van a decir de esa foto? ¿Qué le implantaron el arma esa también? Porque está tapado con un emoji, pero si uno hace zoom se ve un arma de similares características a la que fue secuestrada», destacó el letrado. (NA)