Tegid Evans buscará hacer una gestión en Bosques más ágil y cercana a los productores

El nuevo funcionario provincial se comprometió a mejorar la relación entre los productores y la Secretaría de Bosques, con el foco en una gestión eficiente y sostenible.



El productor y licenciado en Ciencias Políticas Tegid Evans asumió como Secretario de Bosques de la provincia de Chubut, el gobernador Ignacio Torres le tomó juramento en un acto en el que estuvieron algunos funcionarios del gabinete provincial y familiares de Evans quien tomó una licencia del concejo deliberante de Trevelin, expresó “asumí el sábado a las 16 horas, fue un acto sencillo y muy emotivo, mi familia me acompaño, la verdad que era necesario acelerar esta asunción por una cuestión de laburo y plazos que hay que cumplir, tenemos que elevar observaciones a nación por el tema de la ley bosques nativo, había un plazo el día 30 y pedimos una ampliación hasta el miércoles, ya tengo firma y puedo elevar este informe a nación, hay que cumplir con estos requisitos”, manifestó el funcionario provincial que se siente acompañado para ejercer este nuevo rol desde otro ámbito.

Evans hablo de la negociación para aceptar el convite para asumir como secretario de bosques, en un momento donde hay reclamos de los brigadistas por cuestiones salariales, “mi propuesta surge a partir de algunas charlas con el diputado Hollman, de ahí sale la propuesta que fue aceptada por el gobernador Torres quien confía este cargo en mí, cuando ingrese la semana pasada que estuve yendo a las oficinas de Bosques estuve hablando con gente de todas las áreas, aclare que hoy estoy en la función en bosques y me tengo que poner la camiseta de bosques, pero también tengo que ser crítico a la institución sobre la mirada hacia el bosque y la relación con el productor”, aseguro el funcionario, además remarco “la institución tiene que armonizar la relación con el productor, los productores no pueden ver como enemigo o poner trabas a la institución y la institución tampoco se puede parar en lo sostenible y económico como dice la ley, tampoco podemos pararnos en una institución que se torne burocrática y vamos a ver si podemos generar una armonización, generar tramites como las guías en relación a lo que está libre de aforo como el sauce, el pino y los álamos, hacer alguna guía o auto guía como tiene SENASA cumpliendo cierto requisitos, el rol de control de bosques va a estar”, expreso Evans.

Dijo que está convencido que hay que realizar los trámites que son tan burocráticos según lo vivencias los propios productores, Evans conoce bien las limitaciones que hay porque proviene del sector agropecuario de Trevelin, “tenemos que tratar que sea más ágil, que el productor tenga esa mirada de sostenibilidad del bosque, he estado leyendo mucho sobre el manejo del bosque en el norte, el día 4 tengo una reunión virtual y ahí están todas las provincias que tienen desarrollo forestal, y hemos dejado de tener una mirada más productiva del bosque, vamos a tener que hacer hincapié en el desarrollo productivo del bosque por más que sean especies exóticas, hasta la cadena de valor”, agregó el funcionario.

Evans también aseguró que ya trabaja en un objetivo de armonización del sistema que se maneja en la secretaría, en ese sentido dio algunas precisiones y afirmó que dentro del área hay desbordadas de trámites “sigo sosteniendo de agilizar el rol de la secretaria, ser un actor importante en el cuidado y la preservación del bosque, pero también del desarrollo económico del productor, pero ahora que estoy dentro de esta secretaría he podido charlar con las áreas, la verdad es que muchas están desbordadas de expedientes, hay un desborde de la administración, no he visto una mirada tan radicalizada de que acá no se toca nada, pero esta excedidos de trabajo para dar solución al pedido de los productores, desde bosques tenemos que ser un órgano que acompañe y no que trabe”, explico.

El funcionario también confirmó que“algunas de las cosas que plantee va a ser con incendios y aprovechamiento para fijar algunas cuestiones, llegar internamente a fijar algunos números de metros óptimos teniendo en cuenta la preservación y el control, ejemplo el tema de las fajas cortafuegos”, manifestó.

