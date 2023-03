Tolosa Paz confirmó la baja de 85 mil planes de Potenciar Trabajo por irregularidades

“Cuidamos recursos de los que trabajan y pagan impuestos” Aseguró la ministra de Desarrollo Social.

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, afirmó hoy que con la baja de 85 mil planes de Potenciar Trabajo por irregularidades «se están cuidando los recursos de los que trabajan y pagan sus impuestos», al advertir que se trata de un «buen programa social que fue desvirtuado por el desmanejo del Polo Obrero».

«Estamos cuidando los recursos de los que trabajan y se rompen el alma todos los días y pagan los impuestos para que el Estado lo administre responsablemente y cuide a los más vulnerables. Esto lo debemos hacer con mucha responsabilidad porque siempre le debemos dar una respuesta a las grandes inequidades que hay en el país con un nivel alto de pobreza», señaló Tolosa Paz en declaraciones radiales.

Después de que Unidad Piquetera (UP) realizara un acampe de 40 horas frente al Ministerio de Desarrollo Social, sobre la avenida 9 de Julio, la funcionaria cuestionó al referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, por «plantear un posicionamiento político» y estar «lejos de representar a los sectores vulnerables que necesitan el acompañamiento del Estado para poder vivir».

Según los datos mencionados por la titular de la cartera social, de los 80 mil planes sociales que se darán de baja hoy, Unidad Piquetera tiene unos 12.700 cuyos titulares no fueron validados.

En números corresponden a un total por mes de 425 millones de pesos, lo que significa una caja de 9 millones de pesos mensuales de acuerdo el 2 por ciento que se le cobra a cada beneficiario, una práctica que había confirmado el propio Polo Obrero.

«UP protesta porque pierden una transferencia de 425 millones a sus titulares y una caja de 9 millones de pesos, según dijo Belliboni», expresó Tolosa Paz.

La funcionaria destacó que «todos los movimientos sociales, menos UP, no levantaron la voz porque ellos entienden que han agotado las instancias y que se pudo realizar la validación de identidad, algo que no es nada raro».

Sobre el acampe que se mantuvo desde el lunes a la tarde hasta la mañana de hoy, Tolosa Paz señaló que «en 48 horas Belliboni ha hecho un abuso de autoridad y poder con estos calores tremendos, dejando a la vera del asfalto a mujeres, niños y ancianos en condiciones infrahumanas».

Al respecto, estimó que estas organizaciones «no buscan ninguna respuesta al drama de la pobreza, sino que buscan un posicionamiento político».

«Los que planteamos desde el ministerio desde el 22 de noviembre es cumplir con algunos requerimientos para continuar percibiendo el programa Potenciar Trabajo, siendo uno de ellos la validación de identidad», contó.

Tolosa Paz detalló que «han llegado al ministerio cientos de denuncias de beneficiarios del programa respecto a abuso de poder, extorsión, obligación de ir las marchas y pagar una cuota a un referente. Hay un nivel alto de hartazgo en los beneficiarios y tuvimos que tomar medidas», agregó.

La funcionaria aclaró que «la gran mayoría no tuvo nada que ocultar e hizo el trámite correspondiente. El resto es una minoría. Menos del 8 por ciento son los que han incumplido con los trámites para continuar con el plan».