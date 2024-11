Torres anunció la eliminación de 168 cargos políticos

Además el gobernador ratificó la obligatoriedad de los concursos y confirmó que se habilitará un nuevo ingreso por cada tres cargos vacantes.



El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, presentó este martes los resultados finales del Censo de Empleados Públicos implementado por el Ejecutivo para la administración y reorganización interna del Estado. De acuerdo a los datos recabados, hay cerca de 5.000 agentes adscriptos y de ellos, 250 trabajadores prestan servicio fuera del ámbito provincial. “Estamos sentando las bases para que no haya más ñoquis ni estafadores en todo Chubut”, aseguró.

En una conferencia de prensa que brindó junto al vicegobernador Gustavo Menna y al ministro de Economía, Andrés Meiszner; el mandatario ratificó la obligatoriedad de los concursos para recategorizaciones, reubicaciones y puestos jerárquicos; y confirmó la implementación de la Ley 3×1 que habilita un ingreso al Estado por cada tres cargos vacantes.

Ante funcionarios y representantes de distintos gremios estatales, Torres aseguró además que “no va a entrar absolutamente nadie sin concurso previo” y anticipó que, en este proceso de reordenamiento integral, “vamos a eliminar 168 cargos en la estructura política del Ejecutivo”.

Bajas sin excepciones

“Hay vivos que ni siquiera se conocen, que nunca han ido a trabajar, y de esos hay 250 agentes que están fuera Chubut cobrando de este Estado”, señaló el gobernador en el marco de la presentación realizada esta mañana en la Administración de Vialidad Provincial en Rawson. Al respecto, el mandatario confirmó que “cada uno de estos casos se va a eliminar sin importar apellidos, afiliaciones políticas o cuándo entró, no va a haber ningún tipo de excepción”.

Torres explicó que el Censo de Empleados Públicos realizado en los últimos meses “nos da las herramientas para hacer un Estado más eficiente y de ponerle punto final a esta estafa a los contribuyentes”.

En cuanto al sistema de adscripciones, el titular del Ejecutivo consideró que “también es una forma de no laburar, con masas salariales que están sobredimensionadas”, e indicó que “esto tiene un costo enorme, esto es menos rutas, menos hospitales, menos escuelas y que nos cueste muchísimo entrar en un esquema de recomposición salarial”.

Torres habló de la decisión de la actual gestión de Gobierno de “reivindicar al empleado estatal, capacitarlo y darles herramientas para hacer más eficiente el Estado”. En ese orden, sostuvo que cada ministro “va a tener la responsabilidad, a la hora de nombrar a alguien, no de traer a alguien de afuera, sino de elegir y formar a quienes ya están trabajando hace mucho tiempo”.

Ley 3×1

En otro tramo de su mensaje, el mandatario se refirió a la implementación de la Ley 3×1 que establece que, hasta fines de 2027, se requerirán tres bajas en el Estado antes de habilitar un nuevo ingreso. “Es una necesidad de ordenamiento interno que va de la mano de la modernización y digitalización de los procesos”, aseguró.

Sostuvo que el objetivo es “agilizar y respetar el tiempo de los chubutenses”, e indicó que “para desburocratizar el Estado tenemos que entender que esta transformación cultural debe venir de la mano de la tecnología para que el año que viene no haya un papel más en la Administración”.

Reducción de cargos

De igual manera, Torres anunció la eliminación de 168 cargos políticos y jerárquicos en la estructura del Gobierno: “Se hizo un trabajo serio y minucioso en Ministerios donde había duplicidad de funciones o áreas que no tenían razón de ser. Fue un trabajo a conciencia para hacer más eficientes los procesos burocráticos y administrativos”, apuntó.

Estas medidas, señaló el gobernador, “le permitirán a Chubut ser la provincia que más va a agilizar el Estado” y anticipó que en 2025 “vamos a inaugurar la Casa de Gobierno con una inversión muy importante en digitalización y con muchas menos oficinas”.

Relevamiento

Por otra parte, el ministro de Economía, Andrés Meiszner, explicó que la implementación de un relevamiento interno en la Administración Pública Provincial “fue un compromiso del gobernador ni bien inició su gestión para tomar decisiones políticas, hoy tenemos la información que necesitábamos”.

En cuanto a los datos concretos obtenidos en el Censo 2024, el funcionario indicó que “hay casi 6.500 personas en condiciones de jubilarse, más de 4.973 adscripciones (más del 10% del total del personal activo de la provincia) y casi 6.000 personas que están en una situación cuasi regular, tomando a quienes no se censaron, y a aquellos que el propio organismo no conoce y no puede informar su situación de revista”.

Según se desprende del informe presentado este martes, hay un total de 4.973 agentes adscriptos, es decir, el 11% de la Administración Pública. Y de ellos, 250 están en organismos por fuera de la provincia. “Son números que nos hacen adoptar algunas decisiones y en este caso el gobernador nos ha instruido para comenzar el día de mañana con estos procesos”, manifestó.

En el marco de la exposición, el ministro reveló que a partir de 2025 todas las adscripciones serán por decreto del Ejecutivo, y anticipó que dentro de la provincia se concederá un plazo máximo de dos años en dicha condición, y un año si se encuentra fuera de Chubut. Pasado ese período, el organismo tiene que absorber al agente o deberá volver a su lugar de trabajo original.

“Nosotros como administración del gobierno de la provincia lo que tenemos que defender es a aquellos trabajadores que trabajan, no vamos a defender a aquellos que no trabajan, las entidades gremiales así lo han entendido y así han trabajado en este proceso con nosotros”, remarcó.

Por otra parte, el ministro precisó que hay unos 6.500 agentes que están próximos a jubilarse, y anticipó que se establecerá una sanción administrativa para aquellas personas que no realizaron el censo en tiempo y forma; suspensión salarial para quienes perciben sus haberes y se encuentran en una situación laboral irregular y cesantía para los agentes que perciben salario y no concurren a sus puestos laborales.

“Los números marcan una inacción de muchísimos años en la toma de decisiones políticas en lo que hace a la Administración Pública”, expresó Meiszner y aseguró que “hoy contamos con información para tomar decisiones políticas que es lo más importante”.