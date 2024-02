Torres cuestionó a Milei por burlarse del síndrome de Down

El gobernador de Chubut advirtió “El ejemplo es la burla, el odio, el insulto” y se preguntó “¿Cuánto odio puede haber en una persona?”.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, cuestionó al presidente Javier Milei por utilizar el síndrome de Down para burlarse de las personas. “¿Cuánto odio puede haber en una persona que con sorna tuitea riéndose de un chico con síndrome de Down?”, expresó el mandatario provincial durante una conferencia de prensa que ofreció en medio del conflicto que atraviesa su provincia con la Nación.

“¿Qué le puede haber pasado a una persona para tener tanto odio y resentimiento? Nunca le tuve tanto repudio y tanto rechazo a ver una cosa así, no porque me lo hayan hecho a mi entre tantos agravios, si no porque tengo el cuero duro. Y estoy convencido de que lo que estamos haciendo está bien. Pero esto tiene un componente muy peligroso que es qué ejemplo le da el Presidente a las nuevas generaciones.”, agregó.

La reflexión del titular del Ejecutivo chubutense alude a una publicación a la que Milei le puso “me gusta” en la que se ve una foto de Torres editada con las características de ese síndrome y el logo del correo de Google, Gmail. El tuit que aprobó el mandatario decía junto a la imagen: “Que ‘#NachitoabrielGmail’ sea tendencia ya”.

“El ejemplo es la burla, el odio, el insulto. Nosotros nos formamos como ciudadanos desde el seno de la familia que, pensemos igual o no, hay que respetar al otro. ¿Qué ejemplo le vamos a dar a esas futuras generaciones? A mi jamás me van a escuchar insultar al Presidente”, agregó el gobernador.

Tiempo atrás, Milei había sido duramente criticado luego de que se difundiera un video en el que utiliza la palabra “mogólico” para insultar a una persona, entre otros improperios. En aquel entonces, desde la Asociación de Síndrome de Down de la Argentina (Asdra) señalaron que es un término discriminatorio y violento.

El antecedente ocurrió en 2019, cuando el actual mandatario se refirió al economista liberal Roberto Cachanosky como “mogólico, imbécil, tarado”. “Ese mismo boludito lo que empezó a hacer es decir la batalla cultural, la batalla cultural. A ver pedazo de mogólico, imbécil, tarado. La batalla cultural tampoco se puede dar, porque hay algo llamado censura. Te recuerdo que hasta hace poco las reuniones de liberales se hacían en un ascensor, y sobraba espacio”, había expresado el actual mandatario hablándole a lo que parece un teléfono celular. “Perdón por el término mogólico”, completó después de su descargo con insultos.