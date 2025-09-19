Torres: “Estamos afrontando, con recursos propios, la ejecución de obras postergadas durante muchísimos años”

Se realizó la apertura de la licitación para construir la primera etapa de la protección costera en Playa Unión.



El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, destacó este jueves la ejecución de una obra “prioritaria y largamente postergada por gobiernos anteriores” como es la protección costera de Playa Unión. Luego de la apertura de la licitación pública desarrollada esta mañana en Casa de Gobierno, el mandatario manifestó que se realizará con recursos íntegramente provinciales y aseguró que “a diferencia de otros gobiernos, la vamos a iniciar y terminar como corresponde”.

“Estamos afrontando obras fundamentales que fueron olvidadas y dejadas de lado durante décadas”, expresó el titular del Ejecutivo chubutense al término del acto licitatorio llevado a cabo en la Sala de Situación y que contó con las presencias del intendente de Rawson, Damián Biss; el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola; funcionarios de la Subsecretaría de Obras Públicas y del municipio capitalino; representantes de empresas oferentes y vecinos de la villa balnearia.

Se trata de la primera etapa de una obra clave para la preservación de una zona afectada por la erosión marítima y que permitirá brindar una solución definitiva a la problemática estructural del balneario capitalino. “No solo estamos hablando de generar empleo genuino, sino de mejorar la calidad de vida de todos sus habitantes”, señaló Torres.

El mandatario manifestó que “ya dimos un paso clave” para iniciar una protección que defienda la infraestructura vial y urbana del avance del mar, y ratificó que “se acabaron los días en que se prometía pero no se hacía, ahora en Chubut cada obra que se empieza se va a terminar en tiempo y forma”.

Defensa costera

La primera etapa de la obra, que prevé un plazo de ejecución de 150 días corridos, busca brindar una protección inmediata al sector más crítico, resguardando el sector más erosionado y la infraestructura urbana del avance del mar en los 400 metros al norte del espigón de piedra existente.

Dicha defensa tiene como finalidad dar respuesta a temporales extremos y sucesivos asociados a pleamares extraordinarias, conjuntamente con alturas de ola rompientes provenientes del sureste.

La obra contempla la protección en la zona norte del espigón, que incluye un muro vertical con botaolas de hormigón armado de unos 5,20 metros de altura y, en su frente un talud de enrocado en tres capas. El proyecto comprende la colocación de un geotextil y una pantalla de gravas, una roca de 7 toneladas en el pie del enrocado y la disposición de los premoldeados existentes en el frente costero.

Asimismo, se restituirá el morro del espigón existente usando las piedras diseminadas en el sector, conjuntamente con las de gran tamaño que se encuentran allí y que fueron llevadas al sector durante las últimas inclemencias climáticas.

Ofertas

El escribano general de Gobierno, Marcelo Lizurume, fue quien fiscalizó la apertura de sobres correspondientes a la Licitación Pública 04/25.

Para la ejecución de la primera etapa de la obra se presentaron las empresas Sudelco S.A., quien realizó una oferta básica de 5.978.952.755,96 pesos y otra alternativa de 5.859.373.700,84 pesos; y CPC S.A., quien hizo una oferta de 6.084.530.165,94 pesos y una alternativa de 5.888.608.294,60 pesos.

