Torres: “No entiendo la decisión del cerrar el ENHOSA”

Lo dijo el mandatario provincial luego del anuncio del Gobierno Nacional sobre el cierre definitivo del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, expresó su desconcierto ante la reciente decisión del ministro de Economía, Luis Caputo, de cerrar el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA).

“No entiendo la decisión de cerrar el ENOHSA. Me dijeron que no hay comprometida ninguna obra para Chubut y que es un cambio en la autoridad de aplicación, pero no entiendo la decisión del cierre”, afirmó Torres.

En el marco de su visita al Congreso para presentar un régimen específico para el desarrollo del hidrógeno verde en la Comisión de Energía, el gobernador busca asegurar que las obras en la provincia no se vean afectadas. “Queremos saber los alcances y pedir que no se dilaten las obras”, agregó.

Las declaraciones las realizó en el marco del lanzamiento del Programa «Casa Propia», una nueva línea de créditos hipotecarios del Banco del Chubut, destacando que se trata de “la tasa más baja del mercado”.