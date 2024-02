Torres obtuvo facultades extraordinarias para recuperar los fondos que Nación le retuvo a Chubut

Fue en la Sesión Extraordinaria de hoy. Contó con el apoyo de diputados del peronismo y también de los libertarios locales.



En primer lugar, y con un fuerte apoyo del peronismo y también de los libertarios locales, el gobernador chubutense Ignacio Torres obtuvo facultades extraordinarias para utilizar cualquier medio para recuperar los fondos por $13.500 millones que el Ejecutivo nacional le retuvo a la Provincia.

En una primera instancia en la Sesión Extraordinaria de hoy, se aprobó en el cuerpo legislativo el proyecto de ley que encomienda al Ejecutivo provincial a “llevar adelante todas las acciones administrativas, judiciales y medios alternativos de resolución de conflictos que conduzcan a hacer cesar la ilegalidad y atropello del Gobierno nacional, al retener fondos que por derecho le corresponden al Estado de la Provincia”.

En una evidente muestra de unidad en defensa de los intereses de la Provincia, todos los bloques aprobaron dicho proyecto: Despierta Chubut, Arriba Chubut, Partido Independiente del Chubut, Familia Chubutense y el Frente de Izquierda.

Luego de eso, y desde la banca 28 en la Legislatura de Chubut, el gobernador Ignacio Torres brindó un extenso discurso en el cual habló de la situación actual de la Provincia en materia económica luego de los fondos que retuvo el Gobierno nacional por $13.500 millones y que, según alegó el propio mandatario, corresponden a un tercio de la coparticipación mensual de la jurisdicción patagónica.

“Es muy importante para mí estar acá. Es la primera vez que un gobernador hace uso de una banca del pueblo. En estos momentos críticos y de agravios, surge lo mejor y las peores miserias de las personas. Quiero reconocer el coraje y el acompañamiento del vicegobernador Gustavo Menna. Lamento también algunos que no terminaron de entender la gravedad de la situación y me llamaron hablando de ellos y nosotros”, manifestó en primer lugar.

“Cuando uno asume, tiene que despojarse de prejuicios. Un gobernador debe defender los intereses de la Provincia cueste lo que cueste. Defender a los intendentes de diversos signos políticos. Tengo la tranquilidad de que estamos peleando por algo justo. No me van a sacar de eje, luchamos por lo que nos corresponde. No mendigamos nada al Gobierno nacional”, continuó en su discurso el gobernador provincial.

Y explicó: “Cuando uno habla de endeudarse, no está ni bien ni mal, depende del contexto. Teníamos que desactivar una bomba financiera, y debíamos tener los recursos para garantizar una recomposición salarial docente. El Gobierno nacional no sabe que en los últimos seis años, tuvimos uno de clases. Esa lucha es la que me obsesiona. Todo tiene que ver con la deuda, porque radica en que la salud, la seguridad y la educación sale plata. Logramos pagar el primer vencimiento del BOCADE”.

En esa línea, indicó: “Un día me entero que nos retuvieron $9.000 millones de pesos porque al parecer hice algo que no gustó. Chubut tuvo voluntad de pago desde el primer minuto y Nación no quería cobrar. Nosotros pedimos canjear deuda. El objetivo del Ejecutivo no era fiscal. Cuando descubren que pueden hacer un juego de pinzas, nos dijeron que era algo político. Quieren disciplinar a todas las provincias, matar a una provincia chica”.

Por otro lado, Torres expresó: “Este embate nos juntó a todos espalda con espalda, y nos vamos a defender hasta las últimas consecuencias. Las provincias patagónicas nos vamos a juntar el siete de marzo, nos hermanamos por la situación a la que nos llevó el Gobierno. Quiero dialogar y acordar, pero nunca me voy a dejar apretar. Los que quieran hacer uso para sacar rédito político, van a ser recordados como los miserables que son. Tenemos una matriz fiscal que es regresiva, pero centralista, y hay que dar esa discusión de forma vinculante”.

Además, aclaró: “Yo me haré cargo de la deuda irresponsable, pero más allá de la cuestión financiera, somos una provincia que hizo un esfuerzo enorme. Algunos festejan el ajuste, yo no, y tuvimos que hacerlo. El Gobierno debiera decir que Chubut exporte más, no denunciarme a mí. No entiendo cuando se celebra el equilibrio fiscal, el crecimiento lo va a dar el interior productivo. Nosotros nos formamos como ciudadanos respetando al otro piense igual o no. Yo respeto las personas, a quienes me critican, a todos”.

“Es arcaica una discusión de unitarios y federales. El Presidente dice que las provincias son de cabotaje. Chubut será de cabotaje, pero es una jurisdicción que se sabe defender y lo va a seguir haciendo. Nunca pondría en riesgo a ningún chubutense. Ganamos la centralidad que ganamos porque hicimos valer lo nuestro. La Patagonia representa la mitad de las divisas que despilfarran los gobiernos nacionales. Mucho del dinero que tiene la Nación es producto del esfuerzo de los ciudadanos. La idea de cerrar la válvula fue de los jubilados, quienes se autoconvocaron porque conocen la historia de cómo se quedaron históricamente con nuestros recursos”, continuó en su discurso el mandatario.

Y declaró: “Yo no hice ninguna denuncia penal a nadie. La discusión es qué modelo de país queremos, vivimos en una Argentina federal, a las provincias hay que respetarlas. No pedimos un peso. Lo único que queremos es que nos dejen gobernar y no nos pisen más. Esta provincia puede aportar mucho para llegar a las metas fiscales. Pedimos recursos para nuestros docentes, insumos hospitalarios y para nuestra policía. No nos callemos más. Si no pagás es fácil llegar al equilibrio fiscal, queremos tener un esquema de alivio fiscal porque buscamos ser competitivos”.

También, comentó: “Cámaras empresariales, sindicatos, jubilados y todos los partidos políticos tomaron la decisión de respaldar nuestro reclamo. Nadie más que yo quiere que este conflicto se resuelva. O nos someten o nos plantamos. Vamos a tener la posibilidad de tener un Parlamento Patagónico donde vamos a mostrar lo que representa y todo el potencial que tiene la región. Vamos a poner a esta provincia en el lugar que se merece independientemente de quién esté en la Casa Rosada”.

Finalmente, señaló: “Por todas las vías posibles, vamos a reclamar lo que corresponde para nuestra educación, salud y seguridad. Mañana nos vamos a reunir con el resto de los goberadores patagónicos y ahí vamos a tomar una decisón importante. Nunca nos vamos a dejar someter ante cualquier amenaza. Sectores privados me llamaron y me dijeron que no se exportarán recursos. Esto se va a resolver pero no por el diálogo, sino en la Justicia. Peleamos por algo justo. Tenemos hasta el miércoles para encontrar una solución concreta”.