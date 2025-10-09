Torres participa hoy del encuentro de “Provincias Unidas” en Jujuy

El gobernador chubutense forma parte de la cumbre política y empresarial que se realiza este jueves en Perico, junto a sus pares del bloque federal.



El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, participa este jueves 9 de octubre del encuentro que los mandatarios que integran “Provincias Unidas” llevan adelante en la provincia de Jujuy, en el marco de una jornada política y empresarial que busca consolidar el espacio de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

La actividad se desarrolla en la ciudad de Perico, donde Torres comparte agenda con los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes), Claudio Vidal (Santa Cruz) y el anfitrión Carlos Sadir (Jujuy). El objetivo del encuentro es reforzar la imagen de unidad del bloque y proyectar un modelo de desarrollo basado en el federalismo productivo.

Desde las 11 de la mañana, los mandatarios recorren el Parque Solar El Pongo y la Zona Franca de Perico, dos espacios emblemáticos del desarrollo energético y comercial jujeño. Más tarde, mantendrán una reunión con empresarios del sector minero para abordar proyectos vinculados a energía, infraestructura e inversiones interprovinciales.

A las 12.30 está previsto un acto de campaña donde los integrantes de Provincias Unidas presentarán los principales ejes políticos y económicos del espacio, que se propone como una alternativa frente a la polarización nacional.

El cierre será con un almuerzo en el Hotel Altos de la Viña, en San Salvador de Jujuy, con la participación del exgobernador cordobés Juan Schiaretti, candidato a diputado nacional.

La elección de Jujuy como sede del encuentro responde a la intención de resaltar los ejes comunes del bloque: energías renovables, minería sustentable, producción agroindustrial y equilibrio fiscal. Tras los encuentros previos en Río Cuarto (Córdoba) y Puerto Madryn (Chubut), esta nueva jornada reafirma el compromiso de los gobernadores con un modelo de desarrollo más equitativo y verdaderamente federal