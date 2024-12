Torres se refirió a las reformas en la Administración Pública

El gobernador, se refirió a la depuración del empleo público con el sistema 3×1 y remarcó avances en la recuperación económica.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, habló sobre la situación actual de la provincia, las políticas de depuración del empleo público y los proyectos que marcarán su gestión a lo largo de los próximos años.

Torres detalló la necesidad de una reforma estructural que sanee las finanzas provinciales y mejore la eficiencia administrativa, mientras se asegura el respeto y la valorización de los trabajadores que realmente aportan al desarrollo de la provincia.

Depuración del empleo público

Una de las principales medidas que Torres está impulsando es un proceso de depuración en la Administración Pública.

El gobernador remarcó que el Estado provincial fue afectado por años de crecimiento desmesurado de cargos públicos, muchos de los cuales fueron creados por fines políticos y no en función de las necesidades reales de los servicios. «Estamos haciendo un seguimiento de los distintos cruces que estamos llevando adelante y vamos a exigir a quienes no se censaron que expliquen por qué no lo hicieron», comentó Torres.

Este proceso de depuración es, según el gobernador, respaldado por todos los gremios estatales, que mostraron su compromiso con erradicar a «los chantas» que históricamente aprovecharon el sistema para beneficiarse indebidamente.

3×1: Reducir el empleo público de forma razonada

Dentro de las reformas que Torres está implementando, se encuentra el principio del 3×1, que establece que por cada tres bajas en la administración pública, solo se permitirá una contratación. Esta medida busca reducir la cantidad de cargos públicos, pero con excepciones para sectores como salud, educación y seguridad, áreas en las que la demanda de personal es constante.

«El balance tiene que ser de mínima 3×1», dijo el gobernador, remarcando que Chubut no puede continuar con un nivel de personal estatal tan elevado sin que esto impacte negativamente en las finanzas provinciales. Aunque reconoció que algunas excepciones son necesarias, aseguró que el objetivo es recuperar un número de empleados públicos que se acerque a los estándares nacionales, un equilibrio que Chubut alcanzó en el pasado.

Jubilaciones y renuncias

El gobernador también abordó el tema de las jubilaciones y las personas que no quieren retirarse del servicio público a pesar de estar en condiciones de hacerlo. «Cuando uno dice que se jubila y eso es un salario menos, es falso», afirmó.

Por otro lado, Torres destacó que algunas personas que ocupan cargos públicos podrían optar por renunciar voluntariamente, ya que muchos empleados estatales residen en otras provincias y no desean regresar. Esto facilitaría la reducción del personal, aunque en algunos casos se intimará a quienes no se jubilen o no renuncien.

Un año de gestión

A un año de haber asumido la gobernación, Ignacio Torres hizo un balance positivo de su gestión, destacando que logró cambiar la imagen de la provincia. “Pudimos dar vuelta la página de años de desidia y mostrar el potencial que tenemos”, indicó, refiriéndose tanto al recurso humano como a los sectores turístico y productivo.

Torres subrayó que su gestión hizo posible que la fuerza laboral de Chubut sea reconocida y respetada en el resto del país, una de las prioridades que se marcó al asumir el cargo. «La ciudadanía quiere mirar para adelante y dejar esos años oscuros atrás», afirmó.

Presupuesto 2025

Uno de los puntos que sigue siendo una preocupación para el gobierno provincial es la incertidumbre económica debido a la falta de un presupuesto nacional aprobado. Torres expresó que la situación es compleja, ya que el presupuesto provincial no puede concretarse sin tener claridad sobre las proyecciones macroeconómicas del gobierno nacional.

«Al no haber un presupuesto nacional, es difícil calzar algunas variables. Hoy tenemos incertidumbre», señaló.