Torres trató de “chanta” a Massoni y lo acusó de hacer denuncias sin sustento

El gobernador dijo que busca “llamar la atención” y aseguró que “en una semana se va a sacar una foto en bola como hace cada tanto”.

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, apuntó con dureza contra el exministro de Seguridad provincial Federico Massoni, a quien acusó de realizar denuncias sin fundamentos y de actuar con intencionalidad política.

“A mí hace dos años el ex ministro de Mariano Arcioni, Massoni, me metió una denuncia a mí, a mi familia, a la Flota Amarilla, que en ese momento estaba en contra, ahora defiende a la Flota Amarilla y quedó en la nada. Y ahora hace lo mismo, me mete una denuncia que también va a quedar en la nada.

Torres fue más allá y cuestionó la actividad actual del exfuncionario. “Massoni es otro que nadie sabe de qué vive. Dice por todos lados que es asesor de Patricia Bullrich, y es mentira, dice que tiene un contrato en la SIDE, y es todo mentira, es un chanta”, afirmó.

En ese sentido, el gobernador también relató una anécdota de Massoni como Ministerio de Seguridad. “Ayer me contaba un policía, cuando se enteró de esto, me decía que cuando hacían los operativos de allanamiento los hacía esperar una hora y media para ir y sacarse la foto y hacerse Rambo”, expresó.

Además, consideró que las denuncias responden a una necesidad de exposición mediática. “Quiere llamar la atención, entonces hoy denuncia al gobernador, en una semana se va a sacar una foto en bola como hace cada tanto. Parece divertido para algunos, pero son los de siempre que vienen viviendo del Estado hace décadas y no aportan nada”, lanzó.

Asimismo, deslizó críticas sobre su entorno y actividad privada. “El único cliente que le conozco es Treffinger. Si alguno quiere ensuciar a alguien, vaya a verlo a Massoni y acuérdele con él y va a ensuciar a alguien. Eso no puede ser gratis tampoco”, sostuvo.

Por último, Torres concluyó con una fuerte descalificación. “Massoni es un chanta, lo que le duele y le molesta es ver que hoy se están haciendo cosas. Y cuando él tuvo la oportunidad de mostrar algo, lo único que hizo son payasadas”, cerró.

Fuente: Entrevista LU20 Radio Chubut