Tras la polémica, Tini Stoessel y Lali Espósito tuvieron un cruce en redes

La ex niña Disney fue consultada por una posible colaboración con su colega ¿Qué dijo?

Tini Stoessel y Lali Espósito fueron enfrentadas durante un largo tiempo, algo que quedó en la historias gracias a que ambas se encargaron de aclarar que no existe ninguna rivalidad.

Ayer, la ex niña Disney publicó un sticker de preguntas en sus historias de Instagram, le consultaron para cuándo una colaboración con su colega y no dudó en arrobarla y escribir «ojalá pronto» mientras le mandó besos por la cámara.

Lali, por su parte, reposteó la historia y agregó corazones ¿Se concretará entonces esta canción?

El cruce de las divas llegó horas después de que Espósito se cruzara en Twitter con Angel De Brito, quien la acusó de bajarse de un show por tener que compartir escenario con Tini.

«A mi estas movidas de tw y contestar no me gustan..pero MENOS soporto ya esa necesidad de seguir enfrentándonos entre mujeres. Eso hizo que quiera twittear, NO que hablen ‘mal de mi’. Año 2021, con mujeres argentinas liderando la escena..ya está! Eso es viejo», escribió al argentina y dio por finalizado el debate.