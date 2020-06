Trelew | Habló el vecino baleado por la policia y relató que cuando le impactó el disparo Massoni abandonó el lugar

Fue baleado el domingo a la noche en barrio INTA “Mis vecinos me dijeron que estaba el ministro de Seguridad, Federico Massoni, en el operativo. Yo no lo VI porque ya estaba herido, pero ellos lo reconocieron, estaba en un auto atrás de la camioneta blanca de la Policía y me contaron que cuando me pegaron y caí al piso, él se fue”.

Gabriel vive en el barrio INTA de Trelew y denuncia que el domingo recibió diez disparos de la Policía, dos de ellos directos en la cara. La Policía se paró enfrente de su casa y, sin mediar palabra, disparó, denunció el hombre a la revista Cítrica, un medio cooperativo surgido tras el cierre del diario Crítica y que desde 2012 cubre historias de las causas sociales, entre otras.

“No puedo entender por qué la policía es tan violenta con nosotros. Ayer no había nadie en la calle, los vecinos salieron cuando escucharon los disparos. Una vecina recibió un montón de balas de goma en la espalda”, agregó.

“Hace un tiempo el ministro de Seguridad dijo que en este barrio éramos todos delincuentes. La Policía viene y tira y si ven que no hay nadie en la calle les tiran a los perritos, vienen para provocar. Si ven un chico en la calle enseguida lo ponen contra la pared y le pegan”.

“Desde que empezó la cuarentena esto se puso peor, la semana pasada volvía de mi trabajo y me pidieron el permiso que me dio la empresa para circular y toda la documentación y me dijeron que estaba vencido. Una policía me apuntó con su arma y me dijo: ‘Callate, negro de mierda”.

“Hoy a la mañana vinieron otros oficiales, hablaron con mi esposa y conmigo y dijeron que no saben nada de lo que pasó ayer. Tenemos miedo, pero queremos denunciar públicamente lo que pasa porque si nos callamos cada vez va a ser peor, la gente está muy cansada de esta violencia.”