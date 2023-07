Trelew | Ignacio Torres cerró su campaña en el Teatro Español

El acto contó con la presencia del candidato a vice Gustavo Menna, el intendente electo Gerardo Merino y los aspirantes a la Legislatura.



Desde las 19, el candidato a gobernador Ignacio Torres encabezó en el Teatro Español de Trelew el acto de cierre de campaña en la localidad, como previa al gran cierre previsto para el jueves en Comodoro Rivadavia.

Al igual que en la Cordillera, Torres estuvo acompañado por su compañero de fórmula, Gustavo Menna; y los aspirantes a la Legislatura. Además, en calidad de “anfitrión”, estuvo el intendente electo Gerardo Merino.

Gustavo Menna, candidato a Vicegobernador, reiteró que “el 30 de julio la sociedad va a decir basta a la corrupción, el endeudamiento y las obras para robar”, señalando que “ni camuflando el nombre pueden ocultar lo que son, llevan como candidato a Vicegobernador al mismo Vicegobernador de hoy”.

Puntualizó que “el domingo el Pueblo les va a dar un castigo como merecen, por haberle faltado el respeto todos estos años”, porque “han demostrado experiencia para fundir la Provincia, para endeudarla y para la corrupción”.

Finalmente, cerró el candidato a Gobernador, Ignacio Torres, quien puso énfasis en“dimensionar lo que pasó y dónde estamos parados”, explicando que la situación actual ha llevado a este “movimiento ciudadano, donde estamos tan mal que no podemos darnos el lujo de dividirnos”.

“En la gente no hay resignación, hay enojo. La gente quiere salir a decirles que somos todos iguales”, destacó Torres, al tiempo que aclaró que “si pensaron que iba a ver baja participación, se van a llevar una sorpresa. Los chubutenses no comen vidrio, no es todo lo mismo”.

“Se creen guapos, saliendo a tirar tiros. Se le fue de las manos y nos quieren echar la culpa a nosotros. No tiene vergüenza”, sostuvo en otro tramo y cerró convocando, “aunque haya un metro de nieve, hay que ir a votar. El mayor acto de rebeldía que podemos tener es demostrar quién manda”.

“El domingo vamos a recuperar la Provincia de Chubut”, finalizó.